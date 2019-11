Passioni, intrighi, tensioni, e colpi di scena, continuano a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori della serie tv targata Rai e intitolata Il Paradiso delle signore. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 26 novembre 2019, dicono che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) non saprà come mettere in pratica il consiglio della madre Agnese. Quest’ultima inviterà il figlio a fare una seria proposta di matrimonio alla fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), dopo essersi accorta che la giovane fanciulla è sempre più complice con Cosimo Bergamini.

Il fratello di Tina e Antonio purtroppo anche se vorrà chiedere la mano della celebre stilista del paradiso market, sarà indeciso sul da farsi. In poche parole il cugino di Rocco starà abbastanza in ansia, poiché non avrà proprio idea quale sia il momento giusto per sorprendere la sua amata: per tale motivo il cameriere si confronterà con la donna che l’ha messo al mondo.

Salvatore in crisi, Adelaide e Umberto parlano male di Angela

Nell'episodio numero trentadue che il pubblico avrà l’occasione di guardare nel primo pomeriggio di martedì 26 novembre 2019, Salvatore entrerà in crisi.

Il giovane cameriere chiederà alla madre Agnese un parere, ovvero in quale occasione potrà chiedere a Gabriella di diventare suo marito. Nel contempo Angela durante il suo soggiorno tra le mura della villa Guarnieri per riprendersi del tutto, farà delle scoperte sui parenti di Riccardo che non si sarebbe mai immaginata di apprendere. La giovane inoltre, si accorgerà che Adelaide e Umberto parlano male di lei alle sue spalle.

In effetti, i due cognati fingeranno di aver ospitato con piacere la cameriera del circolo, mentre invece si ribelleranno. Nello specifico la contessa di Sant’Erasmo e il Guarnieri Senior avranno il timore che in città possano circolare delle brutte voci su di loro da parte di nobili, per aver accolto una serva. Successivamente Anita spiazzerà Marcello e Salvatore, dandogli un annuncio da non poter rimandare: i due colleghi di lavoro apprenderanno che la caffetteria è sul punto di essere venduta.

Vittorio sorprende Marta, la sorella di Marcello fa dei brutti incubi

Il vicino di casa di Gabriella e Roberta, e il cugino di Rocco, quindi non faranno fatica a capire che presto potrebbero ritrovarsi senza un impiego. Questa bruttissima notizia arriverà nel momento poco opportuno, precisamente quando il fratello di Angela vorrà dire addio alle sue vecchie abitudini, che non hanno fatto che causargli soltanto guai.

Le veneri del paradiso verranno messe al corrente di un nuovo progetto. Tutte le commesse del grande magazzino milanese dovranno avere un ruolo fondamentale durante la festa di Sant’Ambrogio, poiché saranno le protagoniste di un servizio fotografico. Colei che rimarrà senza parole però sarà Marta, che riceverà una vera sorpresa organizzata apposta per lei dal marito Vittorio. Quest’ultimo annuncerà alla sua dolce metà che a breve partiranno per Parigi, per fare il loro viaggio di nozze che si sono visti costretti a rimandare a causa della rapina avvenuta al paradiso.

Per terminare Angela riuscirà finalmente a chiudere occhio, ma a quanto pare non riuscirà a dormire serenamente perché farà dei brutti incubi.