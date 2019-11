Nuovo appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera con protagonista Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi che sta registrando ottimi ascolti sulla tv di Stato. La trama della puntata di lunedì 25 novembre dopo l'appuntamento con Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, rivela che Agnese Amato vorrà che Salvatore chieda la mano di Gabriella Rossi, mentre Angela Barbieri avrà un malore al circolo, tanto da essere soccorsa da Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Agnese vuole che Salvatore e Gabriella si fidanzino

Nuovi colpi di scena appassioneranno i telespettatori delle vicende ambientate al grande magazzino, giunto alla quarta edizione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata di lunedì 25 novembre, rivelano che ci saranno molte novità per i personaggi, diventati in poco tempo beniamini del pubblico.

In particolare, Gabriella sarà molto orgogliosa del suo lavoro. Infatti al grande magazzino giungeranno i capi d'abbigliamento da lei ideati, direttamente dalla fabbrica di Cosimo Bergamini. Peccato che questo momento di gioia sia funestato da una brutta notizia. La Rossi, infatti, scoprirà che Defois, il suo mentore parigino, naviga in cattive acque. Intanto Agnese deciderà di parlare a quattrocchi con suo figlio Salvatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Durante l'incontro, l'Amato lo convincerà a dare una svolta alla sua vita sentimentale. La donna, infatti, vorrà che il fratello di Tina chieda la mano di Gabriella.

Puntata 25 novembre: Riccardo soccorre Angela

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore di lunedì 25 novembre rivelano che Adelaide (Vanessa Gravina) cercherà di far riavvicinare Riccardo e Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), i quali si erano allontanati per colpa di Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello).

Per questo motivo, la contessa di Sant'Erasmo chiederà aiuto a Flavia (Magdalena Grochowska) e Umberto (Roberto Farnesi) per organizzare una serata tra i due giovani. Peccato che il piano della donna non vada in porto per colpa di un contrattempo.

Angela (Alessia De Bandi), infatti, si sentirà male al circolo dopo essere stata investita dall'auto condotta da un furioso Guarnieri. Per questo motivo, quest'ultimo si sentirà in colpa per quello che è successo alla Barbieri, tanto da accompagnarla nella villa di famiglia.

In questo frangente, i due giovani si avvicineranno sempre di più. Infine la barista sarà raggiunta dal fratello, Marcello (Pietro Masotti), intenzionato a sincerarsi delle sue condizioni. Come avanzerà la storia? In attesa della puntata successiva, si ricorda che le repliche della soap opera possono essere riviste in streaming su 'Rai Play'.