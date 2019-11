Nella serie televisiva Il Paradiso delle signore continuano a non mancare triangoli amorosi e colpi di scena. Le anticipazioni della puntata in programmazione su Rai Uno il 6 dicembre prossimo, rivelano che dopo l’uscita di scena di Nicoletta Cattaneo, il giovane rampollo Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) sarà conteso da due donne. Il primogenito di Umberto, pur avendo baciato Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), mostrerà il suo interesse sentimentale per la cameriera del circolo. Si tratta di Angela Barbieri (Alessia Debandi), che continuerà a non passare inosservata agli occhi del cognato di Vittorio.

La sintonia tra la sorella di Marcello e il padre della piccola Margherita scatenerà la gelosia della figlia di Flavia. La giovane aristocratica verrà rassicurata da Cosimo Bergamini che le consiglierà di parlare con il suo amico.

Salvatore deciso a trovare un lavoro, Rocco affascinato da Marina

Nell’episodio che il pubblico vedrà venerdì 6 dicembre 2019, i coniugi Conti guarderanno l’allestimento delle vetrine del grande magazzino in compagnia di Riccardo. Salvatore dopo aver preso in considerazione la proposta di Marcello per risolvere la loro disoccupazione, rimarrà colpito dal modo di pensare del mentore Vincent Defois.

A seguito della piacevole serata passata in compagnia dell’insegnante parigino di Gabriella nella sua stessa abitazione, il figlio di Agnese sarà pronto a rimettersi in gioco per trovare un lavoro. Intanto Rocco rimarrà per l’ennesima volta incantato dal fascino della venere Marina, quando la vedrà con indosso un abito che dovrà sfoggiare per prendere parte al famoso teatro di Milano. Successivamente Adelaide di Sant’Erasmo sarà convinta che suo nipote Riccardo si stia dimenticando di Nicoletta, trascorrendo parecchio tempo in compagnia di Ludovica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest’ultima intanto seguirà alla lettera i consigli della madre per conquistare l’erede di casa Guarnieri, che ha sempre voluto sposare fin da bambina.

Luciano e Clelia si rivedono, Ludovica furiosa a causa di Angela

La giovane Ludovica si scambierà un bacio con il primogenito di Umberto sotto lo sguardo di Angela, che non apprezzerà per niente la scena. La cameriera del circolo con il suo strano atteggiamento, darà l’impressione di essersi presa una cotta per Riccardo. L’inaspettato avvicinamento tra quest’ultimo e Ludovica ovviamente sarà a favore di Umberto, che vorrà risolvere i suoi problemi finanziari con l’immenso patrimonio della vedova Brancia.

Per la prima volta ci sarà il tanto atteso incontro tra Luciano e Celia: il ragioniere del paradiso e l’ex capocommessa dai loro sguardi faranno capire che la loro peccaminosa relazione è tutt'altro che un ricordo. Non appena rientrerà a casa, Cattaneo turberà la moglie Silvia dicendole che la Calligaris si trova in città. Per finire Cosimo, dopo aver visto Ludovica furiosa per aver notato che Riccardo riserva numerose attenzioni ad Angela com’è già accaduto in passato con Nicoletta, le consiglierà di agire al più presto possibile.