Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, delle puntate saranno trasmesse dal 11 al 15 novembre su Rai 1, annunciano nuovi colpi di scena. In particolare, Vittorio Conti crederà che Marta Guarnieri sia in attesa di un figlio dopo uno svenimento. Cesare Diamante, invece, impedirà la fuga di Nicoletta Cattaneo e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, puntate 11-15 novembre: Riccardo vuole fuggire con Nicoletta

Si prospetta una settimana ricca di emozioni per gli amanti delle vicende ambientate al grande magazzino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Nicoletta darà l'impressione di aver accettato la proposta del marito. Cesare, infatti, ha ricevuto un'importantissima proposta di lavoro, tanto da decidere di partire immediatamente per Bari insieme a tutta la famiglia. Intanto Riccardo crederà che l'unico modo per impedire la partenza della sua amata sia quello di fuggire in un luogo lontano.

Marcello, invece, si proporrà come nuovo cameriere della caffetteria dopo l'indisposizione di Anita. Nel frattempo Roberta scoprirà che un importante editore è interessato alla pubblicazione di un romanzo scritto da Federico. Per questo motivo, la Pellegrino stringerà i rapporti con quest'ultimo, con la speranza di agevolare il fidanzato, in procinto di tornare dal servizio militare.

Vittorio soccorre Marta dopo uno svenimento

Marcello metterà in guardia Roberta sui possibili rischi del suo piano mentre Agnese proporrà Marisa Pugliesi come nuova Venere al grande magazzino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Marta che cadrà a terra priva di sensi. Vittorio si preoccuperà subito delle condizioni della consorte, tanto da sospettare che sia incinta. Infine Umberto e Adelaide saranno intenzionati ad ottenere l'amministrazione del patrimonio delle Brancia Di Montalto.

La Guarnieri potrebbe essere incinta

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Marta telefonerà al ginecologo per prendere appuntamento per una visita, in quanto sospetta di essere incinta.

Nicoletta, invece, si convincerà a fuggire insieme al Guarnieri, tanto da progettare il piano nei minimi dettagli. Ma ecco che Riccardo compierà un passo falso, quando confesserà a Cosimo la sua decisione di fuggire all'estero con la Cattaneo e Margherita dopo l'intromissione della Contessa di Sant'Erasmo. Intanto Maria deciderà di andare a trovare Rocco. Peccato che l'Amato dimostri di non essere molto felice della sua vicinanza.

Il giovane, infatti, sarà sempre più preso da Marina. Infine Cesare manderà a monte il piano diabolico organizzato da Riccardo e Nicoletta grazie ad una mossa azzardata.