Continuano ad essere travolgenti, le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore, in programma sulla rete ammiraglia Rai 1 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico avrà modo di seguire la prossima settimana, svelano che in una nuova giornata ritornerà nel capoluogo lombardo Clelia Calligaris (Enrica Pintore). L’ex commessa rimetterà piede nel negozio milanese più bello, dopo aver denunciato il violento consorte Oscar Bacchini (Jgor Barbazza).

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di ritorno da Parigi con la moglie Marta, resterà spiazzato per aver appreso che il marito dell’ex capo commessa non è più in vita, tramite l’annuncio dei funerali.

Vittorio apprende del funerale di Oscar, Clelia ritorna a Milano

Negli episodi che occuperanno Rai 1 dal 2 al 6 dicembre 2019 a partire dalle ore 15:40, mentre la Molinari non aprirà ancora il paradiso poiché non sarà l’ora esatta, davanti all'ingresso del magazzino si fermerà Clelia Galligaris.

Nel contempo Luciano prima di andare al lavoro ricorderà alla moglie Silvia che trascorreranno una serata al cinema, per vedere il carosello delle veneri su richiesta di Vittorio. Quest’ultimo dopo essere ritornato dal viaggio di nozze con Marta, rimarrà sorpreso per aver letto una notizia sui giornali. Il direttore Conti verrà a conoscenza che a breve verrà celebrato il funerale di Oscar Bacchini, il marito di Clelia.

Quest’ultima intanto rimetterà piede a Milano per sbrigare proprio delle faccende riguardanti la successione. L’ex capocommessa quindi contatterà Roberta per fissare un appuntamento. Marcello e Angela saranno ai ferri corti, per non essere ancora riusciti a pagare l’affitto. Successivamente Clelia sarà indecisa sul da farsi, visto che non saprà se riprendersi soltanto la sua vecchia vita, e rivedere Luciano che non ha ancora smesso di amare.

Gabriella e Roberta sapendo che Angela rischia lo sfratto, le proporranno di alloggiare da loro. La cameriera del circolo non saprà se accettare l’offerta delle due coinquiline, nonostante Marcello la inviterà a farlo. Al paradiso giungerà anche Vincent Defois, il mentore parigino della Rossi, che rimarrà affascinato dagli abiti realizzati dalla sua allieva. Clelia avrà bisogno di alcuni documenti relativi al suo defunto marito.

L’ex capocommessa non essendo convinta di voler tornare a lavorare al grande magazzino, si rivolgerà a Vittorio. Il ragioniere Cattaneo acquisterà già il regalo di natale per la moglie, dato che vorrà sorprenderla facendole avere due biglietti per la prima della scala. Angela dopo un’iniziale titubanza accetterà la proposta di Roberta e Gabriella. Quest’ultima nel frattempo otterrà parecchie soddisfazioni, con la nuova collezione di vestiti disegnata per il paradiso.

Adelaide e Flavia sembreranno riuscire nel loro intento, dato che Riccardo e Ludovica si avvicineranno. In seguito Marcello troverà il modo per poter tornare a lavorare con Salvatore. Quest’ultimo purtroppo non la penserà allo stesso modo del Barbieri, poiché non sarà soltanto preoccupato per la sua disoccupazione.

Angela turbata, Luciano rivede la Calligaris

Il figlio di Agnese, avrà il timore di poter perdere la sua fidanzata Gabriella per essersi accorto che è troppo concentrata sulla sua carriera.

Il fratello di Angela metterà al corrente Salvatore riguardo alla sua idea per riscattare la caffetteria. Tuttavia, Vittorio vorrà aiutare Clelia senza coinvolgere Luciano, ma non avrà altra scelta che metterlo al corrente del ritorno dell’ex capo commessa. Il ragioniere Cattaneo farà capire di non disprezzare la riapparizione della sua ex fiamma, ma nonostante ciò non ne farà parola con la moglie. Marina dopo essere stata invitata per andare alla scala, non si sentirà all'altezza per non avere un abito adatto per l'occasione: ad aiutare la giovane venere ci penserà la sua collega Roberta, che a sua volta si rivolgerà a Gabriella.

Quest’ultima incoraggiata dal suo insegnante Defois, deciderà di applicare al vestito della Fiore dei ricami.

Intanto, Agnese inviterà al nipote Rocco di cercare Maria, che avrà il compito di abbellire l'abito della sua rivale. Silvia farà le prove per prendere parte alla serata alla scala, invece la signora Amato ospiterà a casa sua Vincent Defois. Marta, Vittorio, e Riccardo, guarderanno la vetrina del paradiso quando ancora il negozio sarà chiuso. Salvatore rivaluterà la proposta di Marcello, e sarà colpito dal modo di fare del mentore di Gabriella.

Finalmente Marina proverà l’abito sistemato da Maria, sotto lo sguardo di Rocco. Angela rimarrà turbata quando vedrà Riccardo e Ludovica scambiarsi un bacio, mentre la contessa di Sant’Erasmo crederà di avere tutte le carte a suo favore. Luciano dopo aver rivisto dopo tanto tempo Clelia, non riuscirà più a nascondere il ritorno della donna alla moglie Silvia, facendole presente di averla incontrata.