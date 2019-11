Per Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 novembre sarà una settimana ricca di colpi di scena. Nicoletta e Cesare si accingeranno a partire per Bari, ma la donna ha in segreto un altro progetto: fuggire con Riccardo. La zia Adelaide però potrebbe far fallire tutto. Intanto Marcello sarà sempre più vicino a Roberta.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 4 fino al 15 novembre, rivelano che sarà una settimana particolarmente intensa che i telespettatori vivranno con il fiato sospeso.

Nicoletta e Cesare, infatti prepareranno i bagagli per trasferirsi a Bari. La Cattaneo, però, fingerà solamente di accettare la decisione del marito. In realtà lei e Riccardo avranno intenzione di fuggire insieme, in segreto. Tutto sembrerà procedere a gonfie vele, i coniugi Diamante gireranno il video per Il Paradiso delle Signore insieme a Margherita e nessuno immaginerà cosa potrebbe succedere di lì a poco.

Nel frattempo Riccardo si recherà da Marta e insieme a sua sorella sfoglierà l'album di foto della loro infanzia: la ragazza ignorerà il vero motivo della visita e apprezzerà molto il gesto. Successivamente il giovane Guarnieri andrà a brindare con i suoi amici, Cosimo e Ludovica, per l'imminente partenza di Nicoletta, visto che nessuno conosce la vera natura dei fatti. Tutto procederà per il meglio fino a quando Adelaide non si insospettirà a causa di una telefonata dalla banca del Guarnieri che la informerà di uno spostamento di fondi sul conto statunitense del nipote.

Successivamente Riccardo confiderà all'amico Cosimo il suo piano per fuggire con Nicoletta. L'amico del Guarnieri, messo sotto torchio dalla zia, sarà costretto a rivelare tutto. A quel punto, la contessa proporrà un piano a Cesare per far saltare il progetto di suo nipote. Quando arriverà il momento della partenza dei coniugi Diamante, il dottore farà una mossa inaspettata e manderà in fumo le intenzioni di Riccardo e Nicoletta. Come andrà a finire la complicata storia tra i due amanti?

Dalle trame de Il paradiso delle Signore dall'11 al 15 novembre si evince che alla caffetteria si proporrà un nuovo cameriere. Si tratterà di Marcello che si è licenziato dall'impiego di autista delle Brancia dopo le offese a sua sorella. Roberta riceverà una bella notizia: il romanzo di Federico ha ricevuto l'interesse da parte di una casa editrice.

La ragazza sarà radiosa e incontrerà l'editore, affermando di essere pronta a fare qualsiasi cosa pur di vedere pubblicato il lavoro del suo fidanzato, ma Marcello la metterà in guardia sulla serietà della cosa. Il ragazzo, inoltre, starà molto vicino a Roberta anche per farle superare l'agitazione in vista del video promozionale da girare per il Paradiso Delle Signore. Intanto a casa Conti, Marta avrà dei malori e Vittorio le chiederà se siano riconducibili ad una gravidanza.

Successivamente, all'insaputa del marito, la donna chiamerà un ginecologo.