Il Paradiso delle Signore 4 prosegue la sua messa in onda delle vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese. Nelle puntate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre la vita di Nicoletta subirà una svolta decisiva e tra Cosimo e Gabriella crescerà l'intesa. Inoltre, Marcello troverà il modo per aiutare la sorella con l'affitto.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 7 novembre: Cesare comunica la sua decisione

Le anticipazioni della puntata di giovedì 7 novembre raccontano che Nicoletta, sua madre e Margherita andranno a trovare la zia Ernesta.

Luciano resterà da solo con Cesare e coglierà l'occasione per parlargli nuovamente della possibilità di trasferirsi nella città di Bari. Nel frattempo Marcello troverà il modo di aiutare sua sorella Angela con l'affitto: il ragazzo prometterà uno sconto presso il Paradiso delle Signore alla sua padrona di casa. Conti, ovviamente, sarà ignaro delle promesse di Marcello. Intanto la signora Amato noterà una certa intesa da parte di Cosimo nei confronti di Gabriella e comincerà a indagare sui sentimenti della ragazza nei confronti di suo figlio.

Per Nicoletta il viaggio dalla zia Ernesta durerà meno di quanto previsto. La ragazza tornerà a Milano, ignara di quanto suo padre ha detto a Cesare. La Cattaneo troverà in Roberta una confidente e le parlerà dei forti sentimenti che prova per Riccardo. Al suo ritorno a casa, però, troverà una spiacevole novità: Diamante comunicherà alla moglie la sua volontà di trasferirsi a Bari. Nicoletta rimarrà agghiacciata da questo imprevisto.

Spoiler Il Paradiso delle signore, 8 novembre: Riccardo cercherà di non perdere Nicoletta

La trama di venerdì 8 novembre anticipa che dopo la notizia del trasferimento, Nicoletta trascorrerà la notte in bianco. La ragazza non vorrà tenersi tutto dentro e penserà di rendere Riccardo partecipe della decisione presa da Cesare. Il giovane Guarnieri non potrà accettare l'idea di non poter più vedere più la donna che ama e la loro figlia, per questo cercherà di trovare una soluzione.

Nel frattempo al Paradiso le veneri si prepareranno per la prova degli abiti, per il video promozionale in cui dovranno essere protagoniste. Le ragazze si intratterranno nello spogliatoio commentando le foto di Nixon e Kennedy. Intanto Umberto Guarnieri penserà a cosa fare per salvare la sua situazione finanziaria: l'uomo avrà già in mente un piano che potrebbe mettere fuori gioco Gualtiero Mairan, l'amministratore del patrimonio delle Brancia.

Nicoletta avrà un confronto con i suoi genitori, Silvia e Luciano, che le confesseranno di essere a conoscenza degli incontri furtivi tra lei e Riccardo Guarnieri.