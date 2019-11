Al via venerdì 29 novembre la nuova fiction di Canale 5 che prende il posto della terza stagione de "L'isola di Pietro" con Gianni Morandi e Francesco Arca. Il legal drama dal titolo Il Processo sarà composto da otto episodi per quattro prime serate, durante i quali i protagonisti dovranno risolvere un caso di omicidio.

Trama Il Processo: tutto inizia con un omicidio

Angelica, una ragazzina di diciassette anni, viene uccisa brutalmente.

Dalle prime indagini appare chiaro che la vittima era invischiata in affari più grandi di lei che, vista la giovane età, non è stata in grado di gestire e l'hanno portata alla morte. Sul caso indaga il pm Elena Guerra che, pian piano che porta aventi le indagini, sente di avere un forte legame con la ragazza. La controparte della Guerra è Ruggero Barone, uno spietato avvocato che vede nel processo l'occasione per emergere, per farsi strada all'interno del palazzo di giustizia e avere una buona notorietà.

Il caso di Angelica infatti ha una risonanza nazionale e Mantova, luogo in cui si muovono i protagonisti, diventa il fulcro di indagini e interviste. Sotto l'occhio del ciclone, Elena e Ruggero hanno punti di vista diversi: lei vuole dare giustizia ad una vittima innocente mentre lui vuole approfittarsi del caso. Quattro serate al cardiopalma dove scopriremo la vita di una giovane ragazza.

Il cast della fiction

Protagonisti principali della serie saranno Vittoria Puccini che interpreta Elena Guerra, mentre Francesco Scianna interpreta l'avvocato Ruggero Barone, uomo spietato, dotato di fascino e carisma che tenta di approfittare della situazione per essere al centro delle cronache locali e nazionali.

I due si scontreranno spesso dentro e fuori dall'aula, i loro punti di vista troppo lontani ci faranno conoscere i protagonisti in maniera diretta. Del cast fa parte anche Camilla Filippi che interpreta Linda Monaco, unica imputata del processo che si dichiarerà sempre innocente mettendo ancora di più Elena e Ruggero l'uno contro l'altro. La regia della serie è stata affidata a Stefano Lodovini, che da poco è diventato anche marito di Camilla Filippi.

'Oltre la soglia' altra nuova fiction di Canale 5

Dopo il successo della serie con Gianni Morandi, la principale rete Mediaset regala grandi emozioni al pubblico: da poco è iniziata la serie "Oltre la soglia" con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, una storia forte che permette al pubblico di conoscere un nuovo mondo. Una serie nuova, ambientata all'interno di un'ospedale psichiatrico dove i giovani pazienti raccontano la loro vita cercando di uscire dal tunnel.

La protagonista, Tosca, ha anche lei un passato cupo che la porta alla soglia del baratro più volte ma che, come i ragazzi che cura, cerca e chiede una possibilità di riscatto. Non manca poi l'amore a dare il tocco finale.