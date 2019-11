Potrebbero esserci delle clamorose novità per i palinsesti della prossima stagione televisiva Rai e addirittura si vocifera che la storica trasmissione 'La vita in diretta' potrebbe non essere più riconfermata. Quest'anno la trasmissione è stata affidata alla coppia composta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, pur avendo dimostrato grande professionalità, non sono riusciti a far breccia nel cuore del pubblico della rete ammiraglia della tv di Stato.

Secondo quanto scritto da 'TvBlog' ci sarebbe in arrivo una clamorosa bocciatura, tanto che la trasmissione potrebbe essere cancellata.

Ascolti in crisi per la Vita in diretta

Nel dettaglio, infatti, le indiscrezioni riportate TvBlog rivelano che in casa Rai si starebbe pensando già ai palinsesti della prossima stagione televisiva e l'idea sarebbe quella di rinunciare al contenitore storico nato più di vent'anni fa su Rai 2.

La Vita in diretta, infatti, nel corso degli anni ha subito una notevole flessione dal punto di vista degli ascolti, passando dai 25% punti circa di share degli anni d'oro con le edizioni condotte da Mara Venier e Lamberto Sposini, al 13-15% delle ultime stagioni affidate a Francesca Fialdini, Tiberio Timperi, Cristina Parodi e Marco Liorni.

Un calo costante che di anno in anno è diventato una vera e propria zavorra per il pomeriggio di Rai 1.

Anche quest'anno gli ascolti de La vita in diretta non stanno brillando. La trasmissione si è assestata su una media di circa 1.8 milioni di spettatori, pari ad uno share che oscilla tra il 12 e il 14%. Numeri che nel corso delle ultime settimane hanno permesso ad un'altra trasmissione storica della Rai di avere la meglio nella sfida del pomeriggio.

Geo potrebbe sbarcare su Rai 1 al posto de La Vita in diretta

Grande attenzione si sta conquistando 'Geo', il programma dedicato alla natura e ai documentari in onda su Rai3 che quest'anno viaggia su una media di circa 1.8 milioni di fedelissimi al giorno e uno share che arriva a sfiorare la soglia del 14%.

Numeri da capogiro che, stando alle indiscrezioni di TvBlog, potrebbero indurre il futuro direttore di Rai1 a prendere in considerazione l'ipotesi di spostare Geo sulla rete ammiraglia e di piazzare così su Rai3 un nuovo programma di informazione e attualità.

E mentre La vita in diretta vive ormai da anni questa difficile situazione dal punto di vista degli ascolti, su Canale 5 Barbara D'Urso e il suo 'Pomeriggio 5' continuano ad ottenere dei risultati molto positivi.

La trasmissione del pomeriggio Mediaset si conferma leader degli ascolti di quella fascia oraria, con una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 17 e il 19%.