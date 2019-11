Con il festeggiamento quest’anno dei 25 anni di 'Friends', la celebre sitcom degli anni ’90, si celebra anche un nuovo progetto: una possibile futura riunione dei sei amici che hanno fatto la storia tra caffè al Central Però, confidenze e problemi, in uno speciale per la tv per la HBO Max. Nulla è ancora certo e tutto può cambiare ma gli attori si sono resi disponibili e insieme a loro anche i celebri creatori della serie stessa, targata NBC.

Ritorno o non ritorno al Central Perk?

Negli ultimi tempi moltissime erano le foto che ritraevano i sei amici di “Friends”, prime fra tutte quelle pubblicate dalla stessa Jennifer Aniston sul suo nuovissimo profilo Instagram, e i fan sentivano quasi nell’aria una imminente reunion.

Gli ideatori e il cast avevano sempre negato un possibile ritorno degli amati personaggi per evitare di perdere quella magia che si era venuta a creare in quelle 10 stagioni trasmesse tra il 1994 e il 2004 ma il mese scorso, in un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, la stessa Jennifer Aniston, alias Rachel Green, si è lasciata sfuggire qualcosa che ha acceso la speranza dei fan: il lavoro del cast della serie su un progetto al momento segreto che avrebbe fatto felici i fan!

Sembra che lo storico gruppo sia al lavoro su qualcosa di nuovo e a quanto pare ora quel qualcosa è stato finalmente svelato e si spera nella sua effettiva realizzazione.

‘Friends’ ancora una volta insieme

Dopo le reticenze del passato gli attori e i creatori della serie sembrano finalmente pronti a un ritorno in grande stile anche se le trattative sono ancora in corso, lontane dalla conclusione e ci sarà davvero molto da attendere.

Ma in ogni caso, secondo quanto riportato dall' Hollywood Reporter, il cast e gli ideatori sono in trattativa con il canale HBO Max per tornare tutti insieme in tv, nessuno escluso.

Questa riunione sembrerebbe essere stata possibile grazie a un accordo tra il colosso HBO e Netflix su cui la serie è attualmente disponibile ma che entro la fine dell’anno lascerà la piattaforma per approdare sull’HBO, ex WarnerMedia.

All’alta offerta per la serie Netflix [VIDEO] non ha saputo dire di no e grazie anche a questo il ritorno di “Friends” sembrerebbe più sicuro.

Gli impegni del cast sono tanti, le trattative in corso e l’idea generale ancora vaga ma Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sono pronti a vestire nuovamente i panni dei sei amici che li hanno resi celebri e insieme a loro anche i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman.

La “Friends Mania” ritorna più forte che mai e la corsa all’ultima maratona della serie su Netflix è cominciata.