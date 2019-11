Secondo le ultime anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera Il Segreto che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre ci saranno numerose novità e tanti colpi di scena. In particolare, donna Francisca Montenegro scomparirà e di lei non ci sarà alcuna traccia. Infatti, la Marchesa Isabel De Los Visos e Antonita si preoccuperanno molto per la scomparsa della donna. Invece, la locandiera Marcela Del Molino sorprenderà il marito Matias Castaneda in compagnia della sua amante.

Matias e Alicia verranno scoperti dalla Del Molino

In particolare, Ia Marchesa si arrabbierà con Ignacio, in quanto quest'ultimo non ha fatto sapere nulla alla donna riguardo la sua partenza per Bilbao. Poco dopo, la Marchesa dirà alla Montenegro che è molto vicina all'acquisizione della villa che le apparteneva, vista l'imminente partenza di Solozobal. Ma per Isabel De Los Visos ci saranno altri grattacapi da risolvere.

Infatti, suo figlio Tomas l'ha messa al corrente che alla miniera c'è stato un incidente. Allo stesso tempo, la piccola Camelia, figlia della Del Molino e del Castaneda, dirà a quest'ultimo che non è mai presente. Matias sarà colpito dai sensi di colpa per non essere un buon padre negli ultimi tempi. Però, allo stesso tempo, non riuscirà a dimenticare i baci scambiati con Alicia. Successivamente, il fratellastro di Maria Castaneda avrà un nuovo incontro segreto con la sua amante, ma questa volta i due verranno scoperti dalla mamma di Camelia.

Proprio per questo motivo, Matias dirà ad Alicia di non potersi più spingere oltre con lei, in quanto sua figlia sente la sua mancanza e dovrà quindi essere più presente in famiglia. Come padre e anche come marito.

Il Castaneda allontanerà Alicia

A Puente Viejo le voci sulla relazione tra il marito di Marcela e la figlia di Encarnacion circoleranno sempre più insistenti. Infatti, poco dopo Encarnacion schiaffeggerà sua figlia perché ha intrapreso una relazione con uomo sposato.

Alicia si difenderà dicendo che la fine del matrimonio di Matias è colpa di Marcela e non sua.

Intanto, Antonita aggiornerà la Marchesa sui continui sbalzi d'umore della Montenegro. Quest'ultima, improvvisamente, scomparirà nel nulla. Poco dopo verrà ritrovata nel giardino e apparirà molto disorientata. A quel punto la madre di Tomas e Adolfo dirà a Francisca di essere molto più cauta d'ora in avanti e non dovrà farsi vedere da nessuno.

Successivamente, Alicia e sua madre chiariranno le loro incomprensioni. Però la figlia di Encarnacion, quando andrà in miniera, dovrà fare i conti con la freddezza di Matias che deciderà di prendere le distanze dalla donna per amore di sua figlia.