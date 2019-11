Nel corso della puntata de Il Segreto, che andrà in onda domani, martedì 19 novembre, assisteremo ad una bella e romantica novità per alcuni abitanti di Puente Viejo. I protagonisti di questa vicenda saranno Prudencio Ortega e Lola Mendana. Il giovane, finalmente, dopo un bel po' di titubanze, deciderà di dichiararsi alla sua amata e i due si scambieranno un tenero bacio.

Anticipazioni puntata 19 novembre: Prudencio si dichiara a Lola

Su di un altro versante, invece, vedremo che Francisca continuerà imperterrita a tramare la sua vendetta contro Severo. La donna è convinta che sia stato lui a far esplodere la bomba al matrimonio di Fernando e Maria Elena. A tale scopo, infatti, vuole che Mauricio falsifichi le impronte digitali, ma quest'ultimo si rifiuterà.

Raimundo, dal canto suo, si troverà d'accordo con Mauricio. Per tale ragione, la dark lady avrà una pesante discussione con il suo uomo.

Fervidi colpi di scena stanno per avvenire all'interno della soap opera spagnola Il Segreto. Ciò a cui assisteremo nel corso della puntata di martedì 19 novembre sarà molto interessante e intrigante. Il primo argomento riguarderà Lola e Prudencio. Il giovane è sempre stato molto innamorato della fanciulla, tuttavia, non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi.

Dopo un bel po' di dubbi e riflessioni, però, riuscirà a trovare la forza per raccontare tutto alla sua amata. I due, infatti, si scambieranno un bacio molto romantico e appassionato.

Il Segreto spoiler: Francisca ha un'accesa discussione con Raimundo

Accantonando per un attimo questa nascente love story, la trama de Il Segreto diventerà sempre più fitta per quanto riguarda il diabolico piano di Francisca Montenegro. La donna, infatti, non riuscirà proprio a sopportare quanto accaduto al matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A causa dell'esplosione, infatti, la sposa è morta mentre Maria è finita su di una sedia a rotelle.

La Montenegro sarà sempre più convinta che l'artefice di tutto sia Severo. Quest'ultimo, però, continuerà a professare la sua innocenza. Anche gli indizi non sembrano ricondurre a lui. Francisca, però, è assolutamente decisa a fargliela pagare, per tale ragione dirà a Raimundo di volersi procurare delle impronte di Santacruz in modo da incastrarlo.

Il suo uomo, però, non sarà molto d'accordo con lei, sta di fatto che si opporrà alla sua iniziativa.

Francisca, naturalmente, non tollererà di essere contraddetta e continuerà ad esortare l'uomo a procurarsi quelle impronte. Dopo svariate insistenze, anche Raimundo incomincerà a credere che sia necessario agire in questa direzione. Il suo scopo, però, sarà quello di dimostrare l'innocenza di Severo.