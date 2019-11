Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica tra le più apprezzate in questo momento in Italia. Le anticipazioni della puntata del 25 novembre su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro organizzerà un crudele piano ai danni di Severo Santacruz e Carmelo Leal, mentre Lola Medana e Prudencio Ortega si avvicineranno dopo essersi baciati.

Il Segreto, puntata 25 novembre: il piano di Francisca contro Severo e Carmelo

Nuovi avvenimenti terranno col fiato sospeso i fans dello sceneggiato spagnolo.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardante la puntata trasmessa lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano sulla vendetta di Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. In particolare, la matrona chiederà a Mauricio (Mario Zorrilla) di procurarle un'impronta digitale di Severo (Chico Garcia) per metterla a confronto con quella trovata sulla bomba, che aveva provocato una strage durante le nozze di Fernando e Maria Elena.

Peccato che Godoy e Raimundo (Ramon Ibarra) vogliano aspettare l'esito dei test delle guardie civili prima di formulare un'accusa contro il Santacruz. I due uomini, infatti, vorranno procedere in modo corretto, tanto da assicurare solo il vero delinquente alla giustizia. Ma la Montenegro dimostrerà di avere altre idee, tanto da continuare a pensare un modo per eliminare il suo acerrimo nemico. Alla fine, chiederà al povero capomastro di uccidere Adela e Irene, le rispettive mogli di Carmelo (Raul Pena) e Severo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Montenegro vuole uccidere Adela e Irene

La trama de Il Segreto in onda domani su Canale 5, svela che Godoy tenterà di persuadere Francisca a non sabotare l'autoritaria di Adela e Irene, intenzionate a comprare una sedia a rotelle per la sfortunata Maria, rimasta paralizzata durante le nozze di Fernando (Carlos Serrano). Prudencio (Jose Milan) e Lola, invece, si avvicineranno sempre di più dopo essersi scambiati un bacio appassionato.

Nel dettaglio, la Mendana e l'Ortega trascorreranno una notte di passione, nonostante la prima sia vittima di gravi sensi di colpa. La donna, infatti, è una spia della Montenegro, alla quale è stato esplicitamente ordinato di non innamorarsi del fratello di Saul Ortega.

Elsa si preparerà all'imminente operazione al cuore che potrebbe salvarle la vita, confortata dal suo Isaac. Maria apparirà molto felice della prossima visita dell'Arellano e della Campuzano alla Casona.

Come evolverà la storia? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che le repliche dello sceneggiato iberico Il Segreto possono essere riviste in streaming sul portale "Mediaset Play".