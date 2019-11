Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Le anticipazioni della puntata del 27 novembre, su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna entrerà in sala operatoria per effettuare un intervento a cuore aperto, mentre Maria Castaneda si illuderà che il medico di Fernando possa farla tornare a camminare.

Il Segreto, puntata 27 novembre: l'intervento al cuore di Elsa è un successo

Grandi colpi di scena succederanno nei prossimi giorni a Puente Viejo.

Gli spoiler de Il Segreto, incentrati sulla puntata di mercoledì 27 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermeranno su Elsa, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, che in passato è stata protagonista delle soap opera "Una Vita". Nel dettaglio, la figlia di Amancio troverà i soldi per operarsi, grazie a una colletta organizzata da Adela e da Antolina, che inaspettatamente restituirà i soldi rubati all'ex marito.

Una volta raggiunta Madrid, la giovane entrerà in ospedale per effettuare l'operazione chirurgica, capace di risolvere il suo problema al cuore.

Un momento difficile per Isaac, che attenderà insieme a Matias (Ivan Montes) e Marcela, l'uscita della Laguna dalla sala operatoria. In seguito i medici informeranno il Guerrero che l'intervento ha avuto esito positivo, tanto che tutti tireranno un sospiro di sollievo. In questo modo Elsa potrà vedere con più fiducia il futuro accanto al falegname, che non ha smesso nemmeno per un attimo d'infonderle coraggio fino alla scoperta di una cura.

Maria confida le sue speranze a Don Berengario

La buona riuscita dell'intervento di Elsa non sarà l'unico lieto evento che caratterizzerà la puntata de Il Segreto, di domani 27 novembre, in quanto Maria (Loreto Mauleon) comincerà a guardare il mondo con più ottimismo, dopo essere rimasta schiacciata sotto le macerie durante un'esplosione alle nozze del Mesia.

La Castaneda, infatti, dimostrerà di non sopportare l'idea di rimanere per sempre sulla carrozzina, tanto da pensare a un gesto inconsulto.

Per questo motivo Fernando (Carlos Serrano) non permetterà all'ex moglie, per la quale ha sempre un'ossessione, di deprimersi, tanto da spingerla a reagire alla terribile disgrazia. Per fare ciò il figlio di Olmo le proporrà una visita presso un medico specializzato in disabilità motorie, che in passato l'aveva aiutato a riprendere l'uso delle gambe. Una bellissima notizia che riempirà il cuore di gioia di Maria, che per questo motivo si illuderà di poter tornare a camminare.

Infine la donna confiderà a Don Berengario le sue speranze per una vita migliore. Si ricorda che la seguente puntata può essere rivista in streaming su Mediaset Play, la piattaforma online del canale del Biscione.