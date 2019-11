Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 10 a venerdì 15 novembre 2019 svelano che Isaac Guerrero scoprirà che Elsa Laguna ha telefonato al dottor Zabaleta: qui inizierà a sospettare che la donna abbia un problema di salute. D'altro canto, anche la ferita all'occhio di Matias si aggraverà ulteriormente per via di un'infezione, mentre Antolina Ramos ritornerà a Puente Viejo.

Il Segreto: Maria perde l'uso delle gambe

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 10 al 15 novembre, svelano che Isaac si accorgerà che Elsa ha contattato di nascosto il medico Zabaleta, per questo motivo incomincerà a intuire che la sua amata abbia dei seri problemi di salute.

Intanto Severo confiderà a Carmelo che aveva fatto costruire una bomba per far saltare in aria il silo, luogo in cui Francisca aveva occultato il riso, mentre Matias avrà una brutta febbre alta per via dell'infezione all'occhio. Il medico Zabaleta, al contrario, metterà al corrente Raimundo, Fernando Mesia e la Montenegro che Maria ha perso (probabilmente per sempre) l'uso delle gambe. Una notizia che farà reagire malissimo la Castaneda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Matias operato all'occhio

Onesimo e Meliton cercheranno ancora di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna. Nel frattempo, Dolores penserà che Hipolito e Gracia hanno intenzione di portare sua nipote Belen dalla consuocera, ragion per cui incomincerà a essere gelosa. Intanto verrà fuori un testimone dell'esplosione avvenuta durante la festa di nozze di Fernando, nel quale ha perso la viata la sposa Maria Elena.

D'altro canto, Matias accoglierà l'idea di entrare nella sala operatoria per affrontare il complesso intervento all'occhio. Per fortuna l'operazione andrà nei migliori dei modi. Nello stesso momento, il Santacruz confiderà ad Adele e Irene di non essere il responsabile della catastrofe avvenuta alla Villa, ma una sua impronta digitale ritrovata sui resti della bomba proverà il contrario. Per finire, Dolores mostrerà una fissazione verso i confronti della nipotina, tant'è che accuserà sua nuora e Hipolito di complottare contro di lei.

La Laguna non ha il denaro sufficiente per curarsi

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto (in programma dal 10 al 15 novembre), inoltre, rivelano che il medico Zabaleta farà sapere alla Laguna che esiste un'operazione che va fatta a cuore aperto che può guarire il suo problema cardiaco. Purtroppo l'esperto che si occupa di ciò si trova a Madrid e richiede 4mila pesetas per svolgere il suo lavoro.

Per questa ragione Adele deciderà di effettuare una raccolta per racimolare i soldi necessari. Successivamente, la Campuzano e l'Arellano andranno a trovare Maria, ma la Montenegro gli impedirà di entrare nella sua abitazione.

Antolina ritorna a sorpresa a Puente Viejo

Grazie all'iniziativa della maestra, Guerrero ed Elsa avranno a disposizione 1000 pesetas, ma non saranno sufficienti. A questo punto, anche Matias deciderà di dare il suo contributo nella raccolta dei soldi, predisponendo una proiezione del film che vedrà protagonista Mariana. Nel frattempo, Francisca penserà ugualmente che Severo sia coinvolto nell'attentato, tant'è da ordinare a Mauricio di mettere in atto un piano terribile contro il latifondista. Il vecchio locandiere proverà a indurre sua moglie a fare un passo indietro, finché non verrà dimostrato che il marito di Irene è colpevole. Nello stesso momento, la Ramos rientrerà a Puente Viejo nel bel mezzo della proiezione del film di Mariana. Dolores progetterà di rapire Belen, in quanto non vuole che i genitori lascino il paese.