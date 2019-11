Le anticipazioni della soap ‘Il Segreto’, relative alle puntate in onda da domenica 10 novembre a venerdì 15 novembre, rivelano che Maria mediterà di togliersi la vita dopo la prognosi di Zabaleta. Il medico dirà a Francisca e Raimundo che la loro adorata resterà paralizzata in seguito alle gravi ferite riportate dopo l'esplosione dell'ordigno piazzato da Severo al matrimonio di Fernando e Maria Elena. A movimentare ulteriormente le acque ci penserà Antolina, che farà rirorno a Puente Viejo. L’appuntamento è su Canale 5 alle ore 16:10.

Nuove anticipazioni Il Segreto: la nefasta prognosi del dottor Zabaleta

Le anticipazioni della soap ‘Il Segreto‘, riferite agli episodi in programma da domenica 10 novembre a venerdì 15 novembre su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda apprenderà una notizia tremenda. Le ferite riportate in seguito all'esplosione hanno compromesso il suo midollo spinale, causando una paralisi bilaterale. Sofferente e incredula, Maria mediterà di togliersi la vita, ormai inutile per lei.

Conseguenze serie anche per Matias, che ha contratto una pericolosa infezione all'occhio. In questo caso però, Zabaleta sarà più speranzoso, promettendo al giovane di fare di tutto per curarlo. Nel mentre, proseguiranno le indagini volte ad individuare il responsabile dell'attentato.

Severo inizierà a tremare all'idea di essere scoperto. Sa benissimo che se Francisca scoprisse che ci sia lui dietro la morte di Maria Elena e la paralisi di Maria, non avrebbe scampo.

Il Santacruz farà dunque il possibile per sviare ogni sospetto, fingendo di partecipare alle indagini. Per fortuna, Matias guarirà completamente dall'infezione all'occhio.

Puntate settimanali de Il Segreto, Elsa peggiora

Non migliorerà la situazione di Elsa, costretta al riposo assoluto per la sua patologia cardiaca. L'unica possibilità di salvezza è una costosa operazione chirurgica. Gli abitanti del paesino si impegneranno per trovare il denaro necessario ma non arriveranno alla somma pattuita con il medico.

Inaspettatamente, sarà Antolina, tornata al paesino, ad offrirle le peseta mancanti. Sarà un losco tranello?

Onesimo e Meliton non riescono a togliersi dalla testa Saturna e arriveranno a sfidarsi a duello in piazza. Nel frattempo, alla Casona Maria non sembra reagire a nessuno stimolo. Per la giovinetta tutto ormai è buio e privo di senso, ora che sa di non poter più camminare. Le anticipazioni de 'Il Segreto' si chiudono proprio con il peggioramento della situazione della Castaneda, certa più che mai di volersi uccidere piuttosto che condurre un'esistenza per lei diventata insopportabile.