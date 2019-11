La soap opera de Il Segreto continua a tenere l'alta l'attenzione dei telespettatori italiani a più di 6 anni dalla sua prima messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Antolina Ramos chiederà un ultimo confronto con Isaac Guerrero che finirà in tragedia. La donna, infatti, cadrà dal precipizio dopo aver tentato di uccidere il marito.

Il Segreto: Antolina fuori controllo sottrae un'arma da fuoco

La morte di Antolina caratterizzerà i prossimi appuntamenti delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le trame de Il Segreto, rivelano che nella puntata 2113 la furba biondina passerà a miglior vita durante una lite furibonda con il marito Isaac. Tutto inizierà quando la Ramos confesserà ad Elsa di aver commesso molti crimini, tra cui la morte di Don Amancio e di essere l'artefice della sua malattia cardiaca. Confessioni, che saranno udite di nascosto dai coniugi Castaneda, il prelato, il Guerrero ed il sergente Cifuentes.

Proprio quest'ultimo tenterà invano di arrestarla.

La donna, a questo punto, vagherà per alcuni giorni nei boschi, priva di cibo ed un riparo sopra la testa. A tal proposito, il carpentiere temerà che Antolina possa ritornare per nuocere alla Laguna. Tesi che si avvererà poco dopo quando la furba biondina si introdurrà nel municipio di Puente Viejo per sottrarre un'arma da fuoco. Per tutti questi motivi, i telespettatori capiranno che la resa dei conti tra i tre personaggi è ormai alle porte.

La Ramos cade nel precipizio durante una lite con Isaac

Stando agli spoiler de Il Segreto in onda nelle prossime puntate italiane su Canale 5, si evince che Antolina si rifarà viva, inviando ad Isaac un bigliettino dove lo invita ad un appuntamento, presso un luogo lontano dal borgo iberico. Se Matias (Ivan Montes), Marcela, Elsa Laguna (Alejandra Meco) gli consiglieranno di non recarsi sul luogo, il carpentiere vorrà eliminare il problema una volta per tutte.

In questo modo, il Guerrero si metterà in grave pericolo, in quanto la Ramos dimostrerà di essere disposta a tutto, perfino ad ucciderlo.

Antolina, infatti, minaccerà il consorte con un'arma da fuoco dopo aver annientato il Castaneda con un colpo sulla testa. Peccato che in questo parapiglia perda l'equilibro, tanto da aggrapparsi alla camicia del falegname per non finire nel precipizio. Tuttavia, la furba biondina non avrà tanta forza per resistere, tanto da cadere nel vuoto, sotto lo sguardo terrorizzato del marito.

In questo modo si conclude la partecipazione dell'attrice Maria Lima nel cast dello sceneggiato iberico dopo 280 puntate. Possiamo svelare che i problemi per la Laguna e il falegname non saranno ancora finiti a causa del ritorno di Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) nella loro vita.