Le ultime anticipazioni spagnole Il Segreto svelano che Francisca sarà trattenuta contro la sua volontà dalla Marchesa, nonostante non sia più disposta a scendere a patti con lei. Matias e Marcela, incapaci di calpestare il loro amore, decideranno di darsi una seconda possibilità. Chi resterà all'angolo sarà Alicia, inerme di fronte alla solidità del matrimonio del suo amante.

Anticipazioni Il Segreto: l'amore tra Matias e Marcela vince

Stando alle ultime anticipazioni spagnole Il Segreto rilasciate da Cultura en serie, Rosa e Adolfo finiscono per stare insieme.

Tomas invece cerca un contatto con Marcela, non sapendo che Matias abbia deciso di partire con lei per raggiungere Munia. Francisca è vessata dalla Marchesa, che le ricorda di stare al suo posto, dal momento che non è affatto nelle condizioni di ribellarsi. Nel frattempo, Marcela e Matias cercano di ritrovare la complicità di un tempo, ricordando i bei momenti passati insieme. Probabilmente, il loro viaggio a Munia sarà un'ottima occasione per ricucire il rapporto messo a dura prova dalla presenza di Alicia.

Tomas non potrà fare altro che osservare da lontano i due in procinto di partire, capendo di essere diventato di troppo. La stessa sorte toccherà ad Alicia. Alla Casona c'è aria di festa. Manuela vede Rosa rossa in volto e decisamente imbarazzata, ma non può certo immaginare cosa sia successo tra lei ed Adolfo. Il padre di Carolina, intanto, le prometterà di far visita a Pablo. Come prevedibile, il viaggio verso Munia sarà l'occasione per far riflettere Matias e Marcela che, emozionati, prometteranno l'uno all'altra di salvare il loro matrimonio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Francisca nelle grinfie della Marchesa nelle puntate spagnole della soap Il Segreto

Le nuove anticipazioni spagnole Il Segreto si focalizzano sul piano della Marchesa, intenta a distrarre Francisca dai suoi pensieri costanti su Raimundo. Nel mentre, Rosa ripensa alle ore d'amore passate con il suo Adolfo e matura il desiderio di sposarsi con lui. Chi non è felice della sua situazione sentimentale è invece Marta che, pur di togliersi di dosso Ramon, gli mente raccontandogli di aver fatto una promessa di castità quando il suo ormai defunto fidanzato era in vita.

Francisca, sempre più preoccupata, viene raggiunta dal Marchese che la informa del fatto che la Casona non verrà messa in vendita. A quel punto, la Montenegro perderà la pazienza, decidendo di interrompere gli accordi presi con la Marchesa, allontanandosi dal rifugio in cui è confinata. La Marchesa però non accetta le intemperanze di Francisca e la trattiene contro la sua volontà. Le anticipazioni spagnole Il Segreto si chiudono con l'incontro tra Matias ed Alicia.

Il marito di Marcela è distante, ancora non trova il coraggio di dire alla giovane che ha deciso di tornare definitivamente da sua moglie.