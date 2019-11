Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano il suo grande successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le prossime puntate italiane su Canale 5 svelano che Isaac Guerrero prenderà una decisione che lascerà stupiti tutti i fans della soap opera. In particolare, il falegname accetterà che Antolina Ramos si trasferisca a casa sua per occuparsi di Elsa Laguna, convalescente in seguito all'operazione a cuore aperto.

Il Segreto: Antolina diventa 'buona'

Tanti nuovi colpi di scena lasceranno stupiti gli affezionati dello sceneggiato di Aurora Guerra. Gli spoiler de Il Segreto in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Isaac permetterà ad Antolina di vivere insieme a lui ed Elsa (Alejandra Meco) nella loro abitazione. Tutto avrà inizio esattamente quando la furba biondina restituirà al falegname una cospicua somma di denaro da utilizzare per pagare l'operazione al cuore necessaria alla sopravvivenza della figlia di Amancio. Tuttavia, il Guerrero non si fiderà delle buone intenzioni della Ramos, tanto da non volerla più nella sua vita.

Ma ecco che Marcela Del Molino farà in modo che la diabolica biondina prolunghi la sua presenza nel paesello. La moglie di Matias (Ivan Montes), infatti, comincerà a provare una sorta di pena nei confronti della furba biondina, tanto da offrirle una camera alla locanda, nonostante la disapprovazione del marito e di Consuelo.

Isaac vuole che la Ramos si prenda cura di Elsa

Le trame de Il Segreto, rivelano che la figlia di Amancio sarà vittima di crisi d'ansia, in quanto oppressa dalla presenza scomoda della rivale.

Per questo motivo, la Laguna dovrà ricorrere alle cure del dottor Zabaleta, dopo essere svenuta più volte. Durante una visita, il dottore le prescriverà delle gocce capaci di alleviare le sue sofferenze, raccomandandosi di rispettare scrupolosamente le dosi. Nel frattempo Isaac dovrà assentarsi per un lavoro, mentre Elsa sarà vittima di una nuova crisi. In questa occasione, sarà proprio Antolina (Maria Lima) a somministrarle il medicinale salvavita. Di conseguenza, il Guerrero accetterà che la Ramos si trasferisca in casa sua per prendersi cura della rivale.

Il piano del Guerrero

Possiamo svelare che la convivenza tra i tre personaggi diventerà assai complicata. Antolina, infatti, inizierà ad essere gelosa delle attenzioni che Isaac riserva ad Elsa. Dall'altro canto, il Guerrero sarà stranamente ben disposto nei confronti della Ramos, sebbene si tratti di un piano per smascherarla. Di cosa si tratta? In attesa di sapere quali colpi di scena ci riserverà la soap opera, si ricorda che le repliche possono essere riviste in streaming su Mediaset Play.