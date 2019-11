Arrivano le ultime anticipazioni Il Segreto delle puntate spagnole. L'attenzione è tutta per Francisca che, dopo aver bevuto il caffè a casa del Marchese, inizia a sentirsi male. Antonita, allarmata, informerà il padrone che le ordinerà di somministrare alla Montenegro delle medicine da lui fornite. Sarà un piano per metterla fuori gioco? Intanto Matias avrà modo di rivedere Alicia, sebbene in una triste circostanza.

Ultime anticipazioni Il Segreto: un morto a Puente Viejo

Nelle puntate della settimana scorsa andate in onda in Spagna, i Los Visos sono stati travolti da una disgrazia. Un incidente in miniera ha messo in serio pericolo gli operai. Tra essi, vi è anche Cosme. Immediate le operazioni di soccorso, sebbene le speranze di salvare tutti i minatori siano scarse. In questa circostanza, Matias e Alicia si rivedono, pronti a dare una mano alle squadre di recupero.

Sul luogo dell'incidente arriverà anche la Marchesa, che sarò arrabbiata per quanto successo, promettendo di fare tutto il possibile per salvare Cosme. Le ore passano inesorabili e la situazione si fa critica, in quanto l'ossigeno all'interno della cava comincia a scarseggiare. Stando alle anticipazioni spagnole Il Segreto, diversi operai riusciranno ad essere salvati. Purtroppo, per Cosme non ci sarà nulla da fare.

Damian abbraccerà il suo povero corpo. Inigo è furibondo, certo che la tragedia si sarebbe potuta evitare se solo si fossero messe in atto le norme di sicurezza. Il Marchese però non proferirà parola, non sentendosi affatto responsabile.

Francisca si sente male

Proseguendo con le anticipazioni spagnole Il Segreto, Francisca accuserà un forte mal di testa dopo aver bevuto un caffè. La matrona di Puente Viejo sembrerà davvero in pessime condizioni, tanto che Antonita avvertirà immediatamente il Marchese.

L'uomo dirà alla domestica di somministrare a Francisca dei medicinali specifici che solo lui le fornirà. Intanto, dopo l'incidente in miniera, il popolo insorgerà indignato. Damian non riuscirà a darsi pace per la morte di Cosme e proporrà ai suoi compagni di appiccare un incendio nella dimora della Marchesa. così da vendicarsi. Sarà Matias che tenterà di sedare gli animi dei rivoltosi, sebbene non sia un compito facile.

Il giovane Castaneda, stremato, farà ritorno a casa, dove Marcela sarà pronta a consolarlo e a dargli supporto. Tra loro è tornata finalmente la serenità e l'amore di un tempo, mentre Alicia è solo un ricordo lontano. La giovane vederà il suo ormai ex amante e Marcela abbracciarsi e ne sarà affranta, pur facendosi da parte. Come raccontano le ultime anticipazioni Il Segreto, Francisca peggiorerà ulteriormente dopo aver assunto i medicamenti di Antonita.