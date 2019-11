La ricerca di Donna Francisca proseguirà anche nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre, nelle quali la svolta sembrerà più vicina che mai. Raimundo, infatti, sarà sempre più preoccupato per la sparizione della moglie ma comincerà a sospettare che lei si trovi nascosta a La Havana, la tenuta abitata dalla Marchesa Isabel. E, mentre l'ex locandiere cercherà di trovare le prove dei suoi sospetti, altre vicende degne di nota riguarderanno gli altri abitanti di Puente Viejo: dopo avere confessato i suoi sentimenti a Marta, Adolfo resterà fermo negli impegni presi con Rosa, chiedendo alla prima di essere la loro damigella d'onore. Alicia proporrà a Matias di organizzare l'assalto ad una vettura contenente denaro e diretta a La Munia.

Il Segreto anticipazioni 2-5 dicembre: Adolfo e Rosa si trasferiranno a La Havana

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate dal 2 al 5 dicembre rendono noto che Marta, ancora scossa per il fidanzamento di Adolfo e Rosa, chiederà al padre di potersi dedicare al lavoro nella fabbrica di famiglia. Lui accetterà, pur avendo la sensazione che lei voglia fuggire da qualcosa. I preparativi per le nozze proseguiranno e Adolfo programmerà di trasferirsi a La Havana insieme alla moglie, appena dopo il matrimonio.

Il fatto piacerà particolarmente a Isabel, mentre Ignacio tenterà di rallentare la partenza della figlia. Nel frattempo, Donna Francisca sentirà moltissimo la mancanza di Raimundo e chiederà ad Antoñita di portare i suoi fiori preferiti nel luogo un tempo caro alla coppia. Qui Ulla incontrerà la domestica che si accorgerà di essersi lasciata sfuggire dei particolari che potrebbero aprire gli occhi all'ex locandiere. La novità verrà presto riportata alla Marchesa Isabel che chiederà alla sua dipendente di sorvegliare la Montenegro, neutralizzando il possibile arrivo di Raimundo.

Trame spagnole Il Segreto: crescono i sospetti di Raimundo

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto di inizio dicembre, Adolfo chiamerà Marta e Rosa durante la festa di fidanzamento e chiederà alla prima di diventare la damigella d'onore. Tutti brinderanno alla felicità della coppia e Don Ignacio interrogherà il futuro genero sulle sue vere intenzioni. Il figlio di Isabel rinnoverà il suo impegno a rendere felice la sposa. Raimundo si ripresenterà a La Havana e informerà la Marchesa della sua scoperta: sa che lei è interessata alla Casona e ai terreni un tempo appartenuti a Donna Francisca.

Isabel negherà che ci sia la Montenegro dietro alle sue speculazioni immobiliari. Tali parole, però, non convinceranno l'ex locandiere che, a colloquio con Mauricio, esprimerà i suoi timori: la moglie potrebbe essere tenuta a La Havana contro la sua volontà. Il sindaco di Puente Viejo negherà tale possibilità, convinto che lo avrebbe già scoperto se la padrona fosse tenuta prigioniera. Damian e Alicia proporranno a Matias di assaltare, insieme, un camion portavalori destinato al paese vicino. Ma il marito di Marcela cercherà di prendere tempo, restando fermo nell'intenzione di impegnarsi a salvare il suo matrimonio.