Continuano gli intrighi e i colpi di scena anche nella nuova puntata de Il Segreto che andrà in onda lunedì 18 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5. A Puente Viejo continua la colletta per recuperare la somma necessaria all'intervento al cuore di Elsa e sarà proprio Antolina a chiedere di poter contribuire affinché si possa raggiungere la somma necessaria. La Ramos, infatti, farà il suo ritorno a Puente Viejo proprio nel giorno della proiezione del film di Mariana e sarà disposta a restituire ad Isaac le 1000 pesetas che gli aveva precedentemente sottratto. Alla Villa, invece, Donna Francisca non si darà pace, convinta della colpevolezza di Severo dell'attentato.

Antolina torna in paese e vuole aiutare Elsa

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap ambientata a Puente Viejo e che vedranno di nuovo al centro delle vicende la perfida Antolina, da poco rientrata a sorpresa in paese. La Ramos parlerà con Isaac e sarà disposta a restituirgli il denaro sottratto prima della sua partenza, in modo che il carpentiere lo possa utilizzare per l'operazione di Elsa.

Grazie alla colletta organizzata da Marcela, Irene e Adela, è stata raccolta già una cospicua somma ma non si sarà raggiunto ancora l'obiettivo. Il denaro offerto da Antolina, quindi, potrebbe far sì che le speranze della Laguna di sottoporsi all'intervento non siano vane.

Spoiler del 18 novembre: Isaac non si fida della Ramos, Severo nei guai

Mentre Isaac sarà incerto se accettare o meno il denaro di Antolina, alla villa la Montenegro sarà sempre più fuori di sé e sarà determinata a vendicarsi di Severo reo, a suo dire, di aver piazzato la bomba il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena.

Intanto le indagini condotte dalla Guardia Civile porteranno al ritrovamento di un'impronta digitale sui resti dell'ordigno e Carmelo sarà terrorizzato dal fatto che possa essere di Severo. Mentre si attenderà l'esito delle analisi sull'impronta, Donna Francisca non sembrerà voler sentire ragioni e cercherà di trovare l'appoggio di Raimundo per farla pagare al Santacruz. L'Ulloa cercherà nuovamente di far ragionare la moglie, ribadendo di non voler condannare alcuno senza prove certe.

Continua, dunque, anche nel nuovo episodio in onda lunedì 18 novembre la guerra della Montenegro contro Severo mentre Antolina, tornata a Puente Viejo con l'intenzione di aiutare Elsa, susciterà i sospetti del marito Isaac, il quale non sa se credere alle buone intenzioni della moglie. In attesa di scoprire come si evolveranno queste vicende, ricordiamo che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già andati in onda.