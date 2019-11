Le anticipazioni della soap opera Il Segreto delle puntate fino al 13 novembre rivelano che a Puente Viejo ci saranno interessanti novità. Innanzitutto, Maria apprenderà di aver perso l'uso delle gambe. In seguito, ci sarà una bella notizia per Matias. Il dottor Zabaleta, infatti, riuscirà a salvargli la vita e sarà in grado di preservargli anche l'uso della vista.

Severo, intanto, farà di tutto per convincere la sua famiglia della sua estraneità ai fatti relativi al terribile attentato accaduto alle nozze di Maria Elena e Fernando. Ad ogni modo, l'uomo non potrà fare a meno di essere molto preoccupato poiché sull'ordigno esploso sono presenti le sue impronte.

Anticipazioni puntate 11 e 12 novembre: Maria perde l'uso delle gambe

La puntata de Il Segreto di lunedì 11 novembre sarà incentrata su Maria. A seguito dell'incidente, infatti, la donna scoprirà di aver perso l'uso delle gambe. La notizia, ovviamente, la getterà in uno stato di sconforto fortissimo poiché non riuscirà a tollerare di dover rinunciare alla sua indipendenza. Nel frattempo, Onesimo e Meliton si contenderanno la stessa donna, Saturna. Questa rivalità porterà alla luce una serie di dinamiche alquanto movimentate tra i due.

Nel corso dell'episodio di martedì 12 novembre, invece, vedremo che Severo incomincerà ad informarsi sulle indagini che si stanno svolgendo in merito all'attentato. L'uomo sarà intenzionato a scoprire quali informazioni siano in possesso della polizia. Ad un certo punto, però, si troverà a fare i conti con un'importante scoperta. Pare, infatti, che esista un testimone dell'accaduto, il quale potrebbe metterlo in serie difficoltà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler al 13 novembre: Zabaleta salva Matias, Severo molto preoccupato

Buone notizie, invece, arriveranno per Matias. Il giovane sta lottando tra la vita e la morte a causa di una grave infezione contratta. Il dottor Zabaleta, però, riuscirà a sfruttare tutte le sue qualità riuscendo a salvare non solo la vita di Castaneda, ma anche la sua vista. Il giovane, infatti, non potrà che essere più felice di così.

In merito alla puntata di mercoledì 13 novembre, invece, vedremo che Severo farà di tutto per convincere la sua famiglia della sua innocenza.

L'uomo giurerà di non avere nulla a che vedere con il terribile attentato avvenuto al matrimonio di Fernando e Maria Elena, il quale ha causato la morte di quest'ultima. Ad ogni modo, il suo stato d'animo sarà parecchio turbato. Severo, infatti, è consapevole del fatto che sull'ordigno esploso sono presenti le sue impronte digitali.

Questo, ovviamente, rappresenta una prova schiacciante della sua colpevolezza.