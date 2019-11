Le puntate spagnole de Il Segreto in onda dal 18 al 22 novembre concederanno ampio spazio alle sorti dei minatori che si troveranno intrappolati sotto terra. Sarà necessario correre ai ripari per evitare il peggio, ma purtroppo per uno di loro sarà troppo tardi. Sarà Cosme, l'amico di Damian a perire a causa della frana facendo crescere la rabbia degli altri operai. La Marchesa Isabel si troverà quindi ad affrontare una situazione particolarmente complicata, arrivando persino a rischiare il linciaggio.

Nel frattempo, a La Havava avrà anche altro a cui pensare: Donna Francisca, che solo pochi giorni prima aveva espresso il desiderio di andarsene dalla tenuta, comincerà ad essere vittima di una strana emicrania ogni qual volta assumerà delle pillole date dalla domestica. E la sua vita, a questo punto, potrebbe correre un grave pericolo.

Il Segreto anticipazioni 18-22 novembre: la morte di Cosme

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana si aprono con l'organizzazione di una squadra di soccorso, necessaria per liberare gli operai intrappolati nella miniera.

Matias informerà subito Alicia dell'accaduto e lei lo inviterà a protestare. Il figlio di Emilia, però, le chiederà di avere pazienza dato che la priorità dovrà essere data alla vita delle persone in pericolo. Anche la Marchesa si presenterà davanti alla miniera e si renderà conto che il caposquadra è rimasto intrappolato. Damian sarà furioso con lei, accusandola di essere la responsabile dell'accaduto.

I primi uomini salvati torneranno fortunatamente alla luce del sole anche se per uno di loro non ci sarà speranza. Maqueda arriverà con un cadavere coperto: si tratterà di Cosme, l'amico di Damian. La situazione a Puente Viejo si farà particolarmente tesa, tanto che la Marchesa e i suoi figli rischieranno il linciaggio quando si presenteranno davanti alla bara. Solo l'intervento di Don Ignacio eviterà il peggio.

Trame Il Segreto: Isabel vuole avvelenare Francisca

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Donna Francisca comincerà a lamentarsi di strani mal di testa e Antoñita le farà assumere delle pillole, che però non sembreranno migliorare la situazione. Verrà avvelenata? Nel frattempo, la notizia del dramma avvenuto in miniera verrà riportata anche alla Montenegro che, però, non darà abbastanza importanza alla morte dell'operaio.

Matias, invece, sarà molto scosso per l'accaduto e si farà confortare da Marcela che lo abbraccerà con amore, proprio quando Alicia apparirà in piazza. Poco dopo, il giovane Castaneda informerà l'amante delusa di avere deciso di salvare il suo matrimonio anche se Marcela, resasi conto della situazione, sarà altrettanto furiosa con lui. Marta chiederà perdono a Rosa e le proporrà una tregua che verrà accettata dalla sorella.