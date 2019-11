Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra diventata in breve tempo un vero e proprio cult della televisione italiana. Gli spoiler della puntata trasmessa lunedì 11 novembre dopo Uomini e Donne, rivelano che Matias Castaneda farà una drammatica richiesta ad Isaac Guerrero a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Elsa Laguna, invece, deciderà di raccontare la verità sul suo problema di salute all'amato.

Il Segreto, puntata 11 novembre: Matias chiede ad Isaac di prendersi cura di Marcela e Camelia

Si prevede un inizio settimana ricco di emozioni per i telespettatori delle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata trasmessa lunedì 11 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano sulla confessione drammatica di Elsa. Nel dettaglio, Prudencio convincerà Lola che non voleva incastrarla quando ha lasciato 25 pesetas sul pavimento.

Più tardi, l'Ortega proverà molta gelosia quando vedrà la Mendana chiacchierare con un giovane, sebbene si tratti solo di un cliente. Matias, intanto, dovrà eseguire scrupolosamente i consigli del medico per abbassare la febbre altissima per via dell'infezione contratto all'occhio. Per questo motivo, il Castaneda chiederà ad Isaac di prendersi cura della sua famiglia se gli dovesse succedere qualcosa di brutto.

Il Guerrero, a questo punto, giurerà di stare vicino ai suoi famigliari. Dall'altro canto, Marcela rimarrà talmente colpita dalle condizioni di salute del consorte, da consigliare ad Elsa di vivere la vita al massimo.

Elsa rivela al Guerrero del suo problema al cuore

La trama de Il Segreto sulla puntata in onda domani 11 novembre 2019, rivelano che Maria si risveglierà dal coma dopo essere rimasta rimasta coinvolta nell'attentato che ha posto fine alla vita della moglie di Fernando (Carlos Serrano).

Purtroppo la Castaneda riceverà una bruttissima notizia dal Dottor Zabaleta. Infatti apprenderà di essere fuori pericolo, sebbene non potrà mai più camminare. Don Berengario, invece, cercherà di calmare i bollenti spiriti del Mesia in cerca di vendetta.

Il sergente Cifuentes, intanto, scoprirà che Elsa (Alejandra Meco) aveva telefonato al dottor Zabaleta quando era in prigione. Per questo motivo, Isaac chiederà spiegazioni all'amata.

Qui il Guerrero scoprirà che la Laguna ha ormai poco tempo da vivere a causa di un grave problema al cuore. Infine Severo confesserà a Carmelo di essere coinvolto nei drammatici fatti accaduti ai giardini della Casona, poiché spinto da un sentimento di vendetta nei confronti della Montenegro, rea di averlo ridotto sul lastrico. Come avanzerà la storia? In attesa di sapere cosa ci riserverà la trama, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:10 ed il sabato alle 15:10.