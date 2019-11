Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di grande successo del canale del Biscione. Gli spoiler della puntata trasmessa mercoledì 13 novembre su Canale 5, rivelano che il dottor Zabaleta darà un barlume di speranza ad Elsa Laguna. Il dottore, infatti, rivelerà che esiste un'operazione che potrebbe salvarle la vita. Severo Santacruz, invece, giurerà ai suoi famigliari di essere estraneo ai tragici fatti, capitati ai giardini della Casona.

Il Segreto, puntata 13 novembre: il dottor Zabaleta dà una speranza a Elsa

Sorprendenti colpi di scena accadranno a Puente Viejo nel corso dei prossimi giorni. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata in programma mercoledì 13 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Elsa, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, già vista in "Una Vita". Scendendo nel dettaglio, il dottor Zabaleta porterà una bella notizia alla Laguna dopo essere riuscito a salvare la vita di Matias Castaneda (Ivan Montes).

Il medico, infatti, comunicherà alla figlia di Amancio che esiste una cura per risolvere il suo problema al cuore. Per questa ragione, la coppia deciderà di recarsi a Madrid per sentire il parere di un luminare. Qui quest'ultimo li rivelerà di poter risolvere il problema cardiaco grazie ad un'operazione a cuore aperto. Lola, invece, scoprirà che Prudencio (Jose Milan) ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, tanto da non cercarla più. Per questo motivo, la Mendana si scaglierà come una furia contro l'Ortega per capire i motivi del suo comportamento.

Severo confessa alla famiglia di essere innocente

Nel corso della puntata de Il Segreto in onda il 13 novembre dopo "Uomini e Donne", vedremo Severo (Chico Garcia) cercare uno stratagemma per convincere la famiglia della sua estraneità nell'attentato alle nozze di Fernando (Carlos Serrano) e Maria Elena. In questo frangente, il Santacruz giurerà di non aver provocato la morte della moglie del Mesia e la paralisi di Maria Castaneda (Loreto Mauleon).

Nonostante tutto, il fratello di Sol apparirà molto turbato in quanto teme di essere coinvolto dopo il ritrovamento di alcune impronte digitali sui resti dell'ordigno esplosivo. Carmelo, invece, rivelerà all'amico, Adela (Ruth Llopis) e Irene che il testimone non era altro che un farabutto, tanto da essere stato accusato di falsa testimonianza. Infine il Leal si recherà alla riunione con le autorità dove il sergente Cifuentes li informerà degli ultimi sviluppi sul caso.

Cosa avranno scoperto? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti della soap opera possono essere rivisti in streaming su Mediaset Play, poche ore dopo la messa in onda.