Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, quella che va dal 17 al 22 novembre, rivelano che Francisca sarà estremamente furiosa con Severo. La donna è convinta del suo coinvolgimento nell'attentato che ha fatto perdere la vita a Maria Elena ed ha costretto Maria ad andare su di una sedia a rotelle. Per tale ragione, disposta ad andare fino in fondo, la Montenegro chiederà a Mauricio di falsificare le impronte digitali presenti sull'ordigno.

L'uomo, però, non si mostrerà molto propenso ad ingannare così Santacruz. Per tale ragione non lo farà e le impronte digitali risulteranno non appartenere a Severo. Antolina, intanto, offrirà del denaro ad Elsa per fare in modo che si sottoponga all'intervento al cuore di cui ha tanto bisogno. Dopo un po' di titubanza, la giovane ed Isaac accetteranno.

Il Segreto prossima settimana: Francisca vuole condannare a morte Severo

Nel corso della prossima settimana assisteremo a dei risvolti importanti nella soap opera Il Segreto. Continueranno le indagini volte a scoprire chi sia stato l'artefice dell'attentato avvenuto al matrimonio di Maria Elena e Fernando.

Il principale indagato sarà, ovviamente, Severo. Francisca sentenzierà la condanna a morte dell'imprenditore, nonostante no ci siano delle prove schiaccianti atte a dimostrare la sua colpevolezza. Raimundo, infatti, si opporrà fermamente contro questa decisione ed esorterà la Montenegro a non farsi giustizia da sola.

La donna, però, non darà molto peso a queste voci e proseguirà per la sua strada. La dark lady di Puente Viejo, infatti, chiederà a Mauricio di manomettere le impronte digitali presenti sull'ordigno esploso.

L'uomo, però, si rifiuterò e, dopo le indagini, emergerà che tali impronte non appartengono a Severo.

Anticipazioni 17-22 novembre: Elsa accetta il denaro di Antolina

Su di un altro versante, vedremo che Elsa continuerà a stare molto male a causa del suo problema cardiaco. La Laguna avrà urgente bisogno di sottoporsi ad un delicato e costoso intervento chirurgico. A venire in suo aiuto sarà, inaspettatamente, Antolina. La Ramos, infatti, offrirà a suo marito 1200 pesetas per sostenere l'operazione della sua amata.

L'uomo, in un primo momento, rifiuterà. In seguito, però, si renderà conto di non avere altra scelta e accetterà il denaro.

Intanto, però, mancano ancora dei soldi per poter coprire l'intera cifra dell'operazione, pertanto, Isaac chiederà un prestito a Prudencio. Il falegname, però, sarà consapevole di non essere in possesso di alcuna garanzia da fornirgli. Francisca, infine, non si darà per vinta e convocherà Mauricio nel suo studio per dargli delle informazioni relative alla strategia da seguire per incastrare Severo.