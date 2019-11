Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto' nelle puntate che andranno in onda da domenica 10 novembre a venerdì 15 novembre su Canale 5 ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena. In particolare, a Puente Viejo continueranno le indagini sull'attentato alla villa durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena che ha causato la morte di quest'ultima, ma ancora non si troverà nessun colpevole.

Intanto, Maria Castaneda verrà visitata dal dottor Zabaleta che scoprirà che le gambe della donna non funzionano più. Successivamente, quest'ultimo comunicherà a Donna Francisca e a suo marito che la loro figlioccia non potrà più camminare. Poco dopo, la Matrona e Raimundo comunicheranno la notizia alla diretta interessata che si dispererà e non riuscirà ad accettare questa cosa. Infatti, la mamma di Esperenza temerà di aver perso la sua indipendenza e di dover dipendere dagli altri, in particolare dalla Montenegro e da Fernando Meisa.

Inoltre, anche Matias Castaneda sarà in pericolo di vita dopo aver contratto un'infezione dovuta sempre all'attento alla villa. Invece, continuerà la rivalità tra Onesimo e Meliton, visto e considerato che entrambi vogliono conquistare il cuore di Saturna.

Severo temerà di essere scoperto per la bomba alla villa

Intanto, Severo Santacruz si informerà sull'andamento delle indagini dell'attentato alla Casona e scoprirà che c'è un testimone.

La cosa lo preoccuperà molto perché temerà di essere scoperto. Invece, il dottor Zabaleta si prenderà cura di Matias e riuscirà a guarirlo dall'infezione. Il dottore salverà la vita al Castaneda che in questo modo non perderà nemmeno la vista. Successivamente, il Santacruz rassicurerà la sua famiglia di non avere niente a che fare con l'esplosione. Tuttavia, quest'ultimo sarà consapevole che presto la verità verrà fuori, in quanto ci sono le sue impronte sulla bomba. Ovviamente, questo è molto grave perché sarebbe una prova inconfutabile della colpevolezza dell'uomo.

A Puente Viejo verrà proposta una raccolta fondi per aiutare la Laguna

Le condizioni di salute di Elsa peggioreranno sempre di più. Infatti, la Laguna dovrebbe sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico però non ha i soldi per sottoporsi a questa delicata operazione. Proprio per questo motivo, gli abitanti del piccolo paesino decideranno di aiutare la Laguna attraverso una raccolta fondi per raggiungere la cifra necessaria per l'operazione.

Nel frattempo, Onesimo e Meliton saranno ai ferri corti e pur di conquistare Saturno decideranno di sfidarsi a duello.

Intanto, Maria non sopporterà che Francisca e Fernando le staranno sempre più addosso.Proprio per questo motivo, la Castaneda in preda ad una crisi di nervi desidererà di morire.