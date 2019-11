Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, Lola si renderà conto di essere molto innamorata di Prudencio, ma deciderà di non spingersi troppo oltre, inoltre, la donna penserà che sia meglio nascondere i suoi sentimenti a Francisca Montenegro. Nel frattempo, Maria Castañeda sarà parecchio turbata e sarà confortata da Fernando Mesia, mentre Isaac riuscirà a raggiungere la somma di denaro utile all'operazione di Elsa Laguna grazie al generoso prestito di Prudencio.

Elsa viene operata al cuore

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 25 al 29 novembre, Francisca vorrà portare a termine il suo terribile piano con l'aiuto di Mauricio ma quest'ultimo cambierà idea e proverà a contrastare la donna. La Montenegro riuscirà comunque a convincere l'uomo che la sua vendetta sia giusta e gli farà manomettere l'auto nella quale saliranno Irene e Adela. Frattanto, Elsa Laguna sarà sottoposta ad un delicato intervento al cuore e tutti saranno parecchio preoccupati per la riuscita dell'operazione, ma fortunatamente tutto andrà per il meglio e la donna riprenderà le forze quanto prima.

Severo incastrato da Francisca

Severo verrà a scoprire di essere stato incastrato da Francisca Montenegro, poiché la donna si procurerà le sue impronte digitali da sistemarle sull'ordigno. Nel frattempo, Maria Castañeda sarà ormai sicura che potrà essere guarita da un certo specialista conosciuto da Fernando. Poi la donna si confiderà con Don Berengario, ma l'uomo sembrerà piuttosto sconvolto e perplesso dal suo racconto.

Nel contempo, le condizioni di Elsa rimarranno stabili dopo la complicata operazione al cuore e i medici riveleranno al Guerrero che la donna potrebbe recuperare tutte le forze molto presto.

Adela muore

Mauricio eseguirà gli ordini di Francisca Montenegro, così l'auto dove saliranno Adela e Irene finirà in mille pezzi. Irene sarà soccorsa immediatamente e riuscirà a salvarsi, mentre per Adela non ci sarà nulla da fare.

Successivamente, tutti i cittadini di Puente Viejo saranno assai angosciati e prenderanno parte al funerale di Adela; ci sarà anche il sindaco, il quale sarà notevolmente sconvolto per la terribile vicenda. Intanto, Carmelo avrà alcuni strani sospetti e incaricherà un meccanico di svolgere una sorta di perizia sulla macchina interessata all'incidente delle due donne, così da verificare se i freni siano stati danneggiati di proposito.

Infine, Raimundo deciderà di affrontare Severo e i due avranno un bruttissimo scontro.