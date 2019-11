Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 1° al 6 dicembre, rivelano che Carmelo Leal deciderà di uccidere Francisca Montenegro, ma il suo piano verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Elsa Laguna, invece, tornerà a Puente Viejo dopo il suo intervento al cuore.

Il Segreto, puntate 1-6 dicembre: Carmelo indaga sulla morte di Adela

Sorprendenti novità accadranno a inizio mese a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto da domenica 1 a venerdì 6 dicembre, rivelano che Raimundo garantirà a Severo che Francisca non è coinvolta nella morte di Adela. Peccato che Carmelo non sia convinto delle parole del vecchio locandiere, tanto da chiedere a un meccanico di fare una perizia sull'auto coinvolta nel sinistro, per capire se è stata manomessa. Fernando e Maria, invece, decideranno di prendere alloggio in una nuova tenuta chiamata La Habana, una scoperta che manderà su tutte le furie la Montenegro. Intanto Elsa si risveglierà dall'anestesia, nonostante le prognosi resterà riservata. Accanto a lei ci sarà il suo adorato falegname.

Mauricio salva Francisca

Leal deciderà di farsi giustizia con le proprie mani, tanto da tentare di uccidere con due colpi di arma da fuoco la matrona, mentre sta passeggiando con l'Ulloa. Il povero Mauricio farà da scudo, riportando una grave ferita al petto. Lola, invece, racconterà molte bugie a Prudencio per nascondere la sua alleanza con Francisca.

In ospedale i medici scioglieranno la prognosi di Elsa, dichiarandola fuori percolo, tanto che la Laguna e Isaac tireranno finalmente un sospiro di sollievo.

Allo stesso tempo, tutta Puente Viejo attenderà con ansia il ritorno di questi ultimi a casa, tranne Antolina, che si dimostrerà per niente entusiasta.

Elsa apprende il decesso dell'Arellano

Le trame de Il Segreto in onda settimana prossima, rivelano che il Mesia convincerà la Castaneda a spedire Esperanza e Beltran in collegio ad Avila, in quanto teme per la loro incolumità dopo la nascita della guerra tra la matrona e il sindaco.

La Mendana, invece, deciderà di allontanarsi dall'Ortega, dopo avergli detto molte menzogne. La Ramos racconterà a Elsa che l'Arellano è morta, provocando le ire funeste del Guerrero. Nel frattempo Raimundo chiederà aiuto a Irene per frenare la guerra sorta tra le loro famiglie. Hipolito, invece, inizierà una nuova attività, mentre i figli di Maria partiranno per il collegio.

La Montenegro offesa dal comportamento di Maria

La Campuzano e l'Ulloa crederanno che dietro la guerra tra le loro famiglie ci sia la mano di Fernando, mentre la Montenegro si dimostrerà ancora offesa per la scelta di Maria di lasciare la Villa.

Intanto un luminare giungerà dalla lontana Germania per sottoporre la Castaneda a una meticolosa visita per la sua invalidità. Il dottore mentirà alla donna sulle sue vere condizioni di salute, dopo essere stato corrotto dal figlio di Olmo. Infine Antolina fabbricherà alcune bottiglie incendiarie per dare fuoco alla casa della rivale e di Isaac.