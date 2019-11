Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il Segreto che, anche nelle prossime puntate in onda l'8 e il 9 novembre, terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra. Nel pomeriggio di Canale 5 infatti, vedremo come l'attentato alla Villa avrà gravi ripercussioni su alcuni dei protagonisti. Maria Castaneda versa ancora in gravi condizioni, mentre Matias comincerà ad avere problemi all'occhio ferito.

Donna Francisca, assetata di vendetta, deciderà di indagare per suo conto al fine di farla pagare al colpevole del disastro, sospettando che dietro a tutto ciò ci sia la mano di Severo. Elsa intanto, continuerà a mantenere il segreto sulla sua malattia e deciderà di lasciare Isaac e Puente Viejo.

Il segreto, puntata dell'8 novembre: Elsa continua a tacere la malattia

Anche nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, continueranno a tenere banco le vicende legate ai protagonisti di Puente Viejo che, in queste ultime puntate, hanno visto le loro vite sconvolte a seguito dell'esplosione avvenuta al ricevimento di nozze di Fernando e Maria Elena.

Come già sappiamo, la sposa ha perso tragicamente la vita, lasciando il Mesia nella disperazione più assoluta, mentre Maria sarà ancora incosciente ed in gravissime condizioni. Intanto Carmelo e Irene faranno ipotesi su chi sia il responsabile dell'attentato, mentre le anticipazioni svelano che Severo sarà sempre più sconvolto e con i nervi a fior di pelle. Il Sindaco e donna Francisca intanto, discuteranno su chi debba essere a capo delle indagini, mentre Isaac non si darà pace dopo le parole di Elsa, la quale vuole lasciarlo e allontanarsi dal paese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler episodio del 9 novembre: Francisca sospetta di Severo e prende in mano le indagini sull'esplosione

Mentre tutta Puente Viejo è ancora a lutto per la terribile tragedia avvenuta alla Villa, Isaac negherà alla Laguna il permesso di lasciare il paese e le chiederà del tempo. La ragazza quindi, rimarrà a Puente Viejo anche se si ostinerà a mantenere il segreto sui suoi problemi di salute. La Montenegro nel frattempo, deciderà di estromettere Carmelo dalle indagini sull'attentato, proseguendo la ricerca del colpevole per suo conto.

La matrona, parlando con Mauricio, farà il nome di Severo Santacruz, anche se Raimundo chiederà alla moglie di non avere fretta di vendicarsi. Maria Castaneda intanto, comincerà a risvegliarsi, mentre Fernando si sentirà in colpa per tutto ciò che è accaduto. Matias comincerà invece, ad avere dei problemi all'occhio, destando la preoccupazione del dottor Zabaleta.

Questo e molto altro nelle prossime puntate de Il segreto, in onda l'8 e il 9 novembre nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5.