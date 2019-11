Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre, su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa. Puente Viejo sarà sconvolto da un tragico evento avvenuto proprio nel corso dei festeggiamenti per le nozze di Fernando e Maria Elena. Lo scoppio di un ordigno, infatti, causerà la morte della sposa e il grave ferimento di alcuni invitati, tra cui Matias e Maria. Severo, intanto, sarà in preda ai sensi di colpa, in quanto teme che sia proprio l'ordigno commissionato da lui ad aver creato morti e feriti.

Anticipazioni del 6 novembre: Maria Elena perde la vita

Molti colpi di scena attendono i telespettatori de Il segreto nella puntata in onda il prossimo 6 novembre, dove si scopriranno le conseguenze dell'attentato avvenuto al banchetto nuziale. Un ordigno è esploso proprio durante i festeggiamenti per il matrimonio di Maria Elena e Fernando e le conseguenze saranno tragiche: la sposa perderà tragicamente la vita, lasciando Mesia nello sconforto più totale.

Fernando sembrerà inconsolabile e maledirà il fatto di essere tornato a Puente Viejo. Intanto Isaac sospetterà che Antolina sia fuggita dal paese portando con sé tutti i loro risparmi.

Il segreto, trama del 6 novembre: Matias e Maria in gravi condizioni dopo l'attentato

Se Fernando sarà in preda alla disperazione per la morte di Maria Elena, donna Francisca non si darà pace dopo aver saputo che Maria versa in gravi condizioni.

Anche Matias subirà gravi conseguenze nell'attentato e le anticipazioni svelano che il giovane locandiere dovrà essere sottoposto a un delicato e rischioso intervento chirurgico. Il dottor Zabaleta, intanto, riuscirà a rianimare Maria, mentre Irene si accorgerà dello strano comportamento di Severo. Quest'ultimo, intanto, dovrà rispondere alle domande dell'amico Carmelo, il quale sospetterà il suo coinvolgimento nell'attentato.

La Montenegro, invece, rinuncerà all'aiuto del Sindaco e deciderà d'indagare per suo conto per trovare il responsabile di quanto accaduto. Sarà stato realmente Severo Santacruz a piazzare l'ordigno alla Villa?

Appuntamento a domani 6 novembre, con il nuovo episodio de Il segreto, per conoscere tutte le novità riguardanti il tragico evento avvenuto a Puente Viejo e per scoprire come si evolverà la situazione di salute riguardante Maria e Matias, i quali stanno lottando tra la vita e la morte.

