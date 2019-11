Tornano gli spoiler giornalieri de Il Segreto e che riguarderanno in particolare ciò che verrà trasmesso il prossimo 7 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, dove i fan della tele novela iberica conosceranno gli sviluppi e le conseguenze dello scoppio dell'ordigno alle nozze di Fernando. Come già sappiamo, Maria Elena perderà la vita, lasciando vedovo il Mesia a poche ore dal 'si', mentre Maria e Matias verseranno in gravi condizioni.

Donna Francisca intanto, disperata per le condizioni della sua figlioccia, cercherà di trovare il colpevole di quanto avvenuto, mentre Elsa non dirà nulla della sua malattia e deciderà di lasciare Isaac e il paese.

Il segreto, spoiler: Maria gravemente ferita nell'attentato

Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nella puntata in onda giovedì 7 novembre su Canale 5, dove vedremo come la bomba piazzata al matrimonio di Fernando e Maria Elena avrà gravi conseguenze per alcuni degli invitati.

La sposa perderà tragicamente la vita lasciando il Mesia vedovo e in preda alla disperazione, mentre anche Matias e Maria rimarranno gravemente feriti. Da quanto si apprende, il locandiere avrà subito una grave ferita all'occhio e dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Maria invece sarà priva di conoscenza e le sue gravi condizioni preoccuperanno non poco donna Francisca.

Il segreto, anticipazioni puntata del 7 novembre: la Montenegro indaga, Elsa lascia Isaac

Le anticipazioni relative al nuovo episodio, svelano che la Montenegro si metterà alla ricerca del colpevole e comincerà ad avere dei sospetti, primo tra tutti Severo Santacruz.

Fernando intanto, nonostante sia disperato per la perdita di Maria Elena, cercherà di stare accanto a Maria. Nel frattempo Elsa, uscita di prigione grazie al ritiro della denuncia da parte di Antolina, deciderà di non dire a nessuno della sua malattia, nemmeno ad Isaac. La Laguna quindi, prenderà la decisione di lasciare il Guerrero e allontanarsi per sempre da Puente Viejo. Riuscirà Isaac ad impedire la partenza della sua amata e a scoprire la verità sul suo stato di salute?

Questo e molto altro nel prossimo episodio de Il segreto in onda giovedì 7 novembre su Canale 5, a partire dalle 16:10 circa, dove i fan della tele novela ideata da Aurora Guerra, potranno conoscere gli sviluppi delle vicende dei protagonisti di Puente Viejo, ancora sconcertati dal tragico evento avvenuto alle nozze di Maria Elena e Fernando. Riuscirà Maria Castaneda a ristabilirsi?

Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.