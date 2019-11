Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto negli episodi in onda il 4 e 5 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, dove si vedrà che tutto sarà pronto per il matrimonio di Fernando e Maria Elena. I due convoleranno a nozze proprio a Puente Viejo e, mentre la cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi, al ricevimento organizzato per festeggiare l'evento succederà invece qualcosa di imprevisto. Lo scoppio di una bomba creerà scompiglio e, solo con il prosieguo delle puntate, si scopriranno le conseguenze del tragico evento.

Anticipazioni Il Segreto, puntata del 4 novembre: Francisca fa sorvegliare Severo

Le anticipazioni riguardanti la puntata in onda lunedì 4 novembre svelano che a Puente Viejo giungerà Victoria Kent, la quale terrà un discorso alle donne del paesino iberico, riscuotendo grande successo. Fervono intanto i preparativi per il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena la quale, con l'aiuto di Maria, si appresta a coronare il sogno di sposare il suo fidanzato.

Donna Francisca, intanto, chiederà a Mauricio di aumentare la sorveglianza in vista delle nozze, temendo la vendetta di Severo Santacruz, il quale sembrerà sempre più fuori controllo. L'uomo, infatti, darà incarico a degli artificieri di costruire un ordigno esplosivo per radere al suolo il magazzino della Montenegro. Irene e Carmelo, intanto, saranno molto preoccupati per lo stato d'animo di Severo, temendo che l'uomo possa commettere una sciocchezza, accecato dall'odio per donna Francisca.

Trama del 5 novembre: una bomba scoppia al ricevimento nuziale di Fernando e Maria Elena

Gli spoiler relativi alla puntata di martedì 5 novembre fanno sapere che sarà arrivato il grande giorno per Mesia e la sua fidanzata, i quali saranno pronti a pronunciare le promesse nuziali davanti a tutti gli invitati. La cerimonia si svolgerà senza intoppi e tutti gli invitati parteciperanno al banchetto nuziale organizzato dagli sposi.

Qui Fernando e Maria Elena cominceranno ad aprire i regali ricevuti come dono di nozze e, proprio durante l'apertura di un pacco, una forte esplosione sconvolgerà la festa. Un evento drammatico che avrà serie conseguenze, così come riportano le anticipazioni sulle prossime puntate della telenovela iberica e che potranno essere viste in onda nei prossimi giorni sulla rete ammiraglia di Mediaset. Chi avrà posizionato la bomba proprio al banchetto di nozze di Fernando?

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il Segreto in onda il 4 e 5 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, ricordando che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.