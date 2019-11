Molti colpi di scena attendono i telespettatori de Il Segreto anche nel prossimo episodio in onda nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre su Canale 5.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, l'operazione al cuore di Elsa sarà perfettamente riuscita e le condizioni della Laguna saranno stabili. Mentre Isaac attenderà il suo risveglio, a Puente Viejo la Montenegro non riuscirà a placare la sua sete di vendetta contro Severo, arrivando ad ordinare a Mauricio, di uccidere Irene e Adela.

Maria intanto, nutrirà forti speranze di tornare a camminare.

Il segreto, spoiler: Elsa potrebbe essere salva, l'operazione è riuscita

Secondo quanto riportano le anticipazioni e riguardanti il nuovo appuntamento della soap iberica, sembreranno arrivare buone notizie per Elsa e al sua operazione al cuore. Da quanto si apprende infatti, il luminare che ha effettuato l'intervento, dirà ad Isaac che l'operazione è perfettamente riuscita.

Sembrerà dunque che la Laguna sia finalmente salva e fuori pericolo, anche se, per essere certi, bisognerà attendere il suo risveglio. Sarà proprio il Guerrero a starle accanto in questo delicato momento, mentre a Puente Viejo tutti attenderanno sue notizie, certi che la ragazza possa riprendersi al più presto.

Spoiler del 27 novembre: Francisca ordina la morte di Adela e Irene, Maria sicura di ritornare a camminare

Se per la Laguna sembrano esserci buone notizie, per Irene e Adela invece, potrebbero essere giorni difficili a causa di donna Francisca la quale, come sappiamo, ha ordinato a Mauricio di sabotare la loro auto.

La Montenegro infatti, accecata dall'odio e dalla sete di vendetta contro Severo per quanto accaduto alle nozze di Fernando, vorrà colpire il suo 'nemico' negli affetti più cari e deciderà la "condanna a morte" delle due donne. Il capo mastro però, per la prima volta, non sarà d'accordo con la sua signora e si rifiuterà di eseguire i suoi ordini.

Alla Villa intanto, Maria sarà sempre più convinta di poter tornare a camminare, grazie al luminare di cui ha parlato Fernando.

La Castaneda si confiderà con padre Berengario, al quale racconterà come il famoso medico abbia aiutato anche il Mesia a rialzarsi dalla sedia a rotelle.

In attesa di ulteriori notizie sulle condizioni di Elsa e su quanto accadrà a Irene e Adela, ricordiamo che la nuova puntata de Il segreto, terrà compagnia ai fan nel pomeriggio del 27 novembre su Canale 5, a partire dalle ore 16:10 circa. Inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove è possibile rivedere anche alcune clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.