Gli spoiler de Il Segreto delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 annunciano un'inaspettata alleanza che avrà drammatiche conseguenze. Scendendo nel dettaglio, Carmelo Leal stringerà un accordo con Fernando Mesia per eliminare Esteban Fraile, ritenuto il responsabile della morte di Adela. Peccato che quest'ultimo ferisca gravemente il sindaco durante un incontro.

Il Segreto: Carmelo si allea con Fernando

Carmelo vivrà dei bruttissimi momenti nel corso dei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato.

Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che il sindaco sarà gravemente ferito a causa di Esteban, un nuovo personaggio. Tutto inizierà quando Francisca deciderà di vendicarsi di Severo, certa che sia il responsabile della bomba esplosa il giorno delle nozze tra Fernando e Maria Elena. Per questo motivo, la Montenegro ordinerà a Goody di manomettere l'auto in cui saliranno Adela e la moglie del sindaco, decise a comprare una carrozzina a rotelle per la povera Maria.

Tuttavia, Mauricio disubbidirà alla sua padrona, sebbene la giornalista e l'Arellano restino ugualmente coinvolte in un drammatico incidente automobilistico. Se la moglie del Santacruz scamperà alla morte, la signora Leal morirà sul colpo per le ferite riportate nel sinistro. Carmelo, disperato, deciderà di vendicarsi con le proprie mani, in quanto sicuro che dietro tutto questo ci sia la mano della Montenegro. Di conseguenza, il sindaco stringerà un'alleanza con Fernando, approfittando della sua instabilità emotiva seguita alla morte della sua giovane sposa.

Esteban accusato della morte di Adela

Nelle trame de Il Segreto in onda prossimamente su Canale 5, il figlio del diabolico Olmo Mesia accetterà di unire le forze con Leal per vendicarsi della morte delle due rispettive consorti. Inoltre Fernando informerà il sindaco di conoscere l'identità dell'assassino di Adela. In particolare, l'uomo sarà sicuro che a causare l'incidente mortale dell'Arellano è stato il sindaco di Belmonte, un certo Esteban Fraile.

Lo Sceriffo Meliton, nel frattempo, confiderà a Severo di aver visto il suo grande amico insieme al vedovo di Maria Elena, tanto da invitarlo ad indagare a proposito.

Leal ferito durante uno incontro con Fraile, il Mesia preoccupato

Esteban dimostrerà di non gradire la visita di Carmelo e Fernando, tanto da sparare un colpo d'arma da fuoco contro il primo. Non contento, Fraile cercherà di fare fuori anche il vedovo di Maria Elena, sicuro che abbia ucciso il sindaco di Puente Viejo.

Fortunatamente, i due alleati riusciranno a salvarsi mentre Mauricio e Severo giungeranno sul posto, dove resteranno sconvolti quando noteranno il Mesia, preoccupato per le condizioni di Leal. Peccato che sia tutta una messa in scena organizzata da Fernando per vendicarsi del Santacruz e del sindaco.