Una delle soap opera più seguite è sicuramente 'Il Segreto', ambientata in Spagna ed in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16:15, con il sabato alle ore 15:15 mentre la domenica come gli altri giorni della settimana. Prima di imbatterci con la settimana va dal 4 al 10 novembre, è giusto soffermarci sulla puntata di domenica 3 novembre, caratterizzata dalla riunione dell'associazione femminile in cui viene invitata un'avvocatessa, esperta in diritto, che mette al corrente le donne di tutti i diritti che gli appartengono.

Le puntate di lunedì 4 e martedì 5 novembre

Si apre con l'arrivo a Ponte Viejo di Victoria Kent, una delle donne più stimate in quell'epoca e che è considerata una fonte d'ispirazione per il genere femminile. Nel frattempo Francisca, preoccupata da Severo, ordina a Mauricio di attuare una sorveglianza serrata sull'uomo, considerato pericoloso dalla donna. Martedì è uno dei giorni più tragici per la soap opera, in quanto, dopo la cerimonia nuziale fra Fernando e Maria Elena, tutti gli invitati si dirigono nei giardini della villa per la tradizionale foto di gruppo ma nel mentre succede l'inevitabile.

Le puntate di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

L'inevitabile è rappresentato proprio dall'esplosione che avviene nei giardini della villa, una situazione drammatica che getta disperazione e rabbia. Un evento che provoca la morte di Maria Elena, che spira nelle braccia del suo amato Fernando. L'uomo si getta nella disperazione più totale mentre la maggior parte degli invitati al matrimonio sono rimasti gravemente feriti.

A subire l'esplosione è anche Elsa, che visitata dal dottor Zabaleta, riceve dallo stesso una diagnosi molto preoccupante. Proprio per questo decide di non dire niente al suo amato Isaac ed è pronta a lasciare lui e Ponte Viejo per sempre. Nel frattempo la cittadina è in lutto dopo la tremenda esplosione che ha causato la morte di Maria Elena.

La puntata di Venerdì 8 e Sabato 9 novembre

Si parte con le indagini di Carmelo ed Irene, che provano ad ipotizzare il possibile colpevole dell'esplosione mentre Severo è evidentemente sconvolto: sembra nervoso e non vuole parlare con nessuno.

Allo stesso tempo Francisca e Carmelo si confrontano per capire chi dovrà condurre le indagini mentre Isaac non vuole accettare l'addio di Elsa e prova a sorprenderla prima che lasci Ponte Viejo. La puntata di sabato 9 novembre parte con la richiesta di Isaac a Elsa di aspettare e non lasciare la cittadina mentre Francisca e Mauricio sono pronti ad elaborare una strategia per vendicarsi di Severo.

Li ferma però Raimundo, che li invita ad attendere prima di procedere. Intanto Maria si risveglia dopo l'esplosione e allo stesso tempo Fernando si sente colpevole di quello che è successo alla sua amata Maria Elena. Il dottor Zabaleta invece è preoccupato per Matias. Si chiude poi con il confronto fra Lola e Prudencio, che porterà ad un clamoroso riavvicinamento fra i due.

La puntata del 10 novembre

Puntata molto interessante quella che chiude la settimana, con Matias che sottovaluta il problema all'occhio ed il dottor Zabaleta che lo invita a sottoporsi ad un intervento in quanto la ferita potrebbe peggiorare.

Infine Elsa decide di non rivelare la verità ad Isaac e ai suoi amici e decide quindi di andarsene da Ponte Viejo ma agendo in questa maniera perderà non solo Isaac ma anche tutti i suoi amici.