Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nella puntate che andranno in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre Matias Castaneda dirà ad Alicia di non vedersi più perché ha intenzione di salvare il matrimonio con Marcela Del Molino. Infatti, i due coniugi si avvicineranno sempre di più e alla fine ritorneranno insieme per riprovarci e darsi una seconda possibilità.

Dunque, le puntate della prossima settimana si apprestano ad essere molto avvincenti e ricche di novità e colpi di scena.

In particolare, Rosa Solozobal si concederà ad Adolfo De Los Visos. Proprio riguardo a ciò, il fratello di quest'ultimo consiglierà di dire alla loro madre di questa relazione. Inoltre, Marcela Del Molino deciderà di fare un viaggio alla Munia insieme a suo marito e alla loro figlia Camelia. La coppia deciderà di fare questo viaggio per provare a dare un nuovo inizio al loro matrimonio anche e soprattutto per il bene della figlia.

La Marchesa vuole che suo figlio Tomas sposi Marta

La Marchesa dirà a suo figlio Tomas che vuole che sposi Marta. Infatti, la donna vorrà a tutti i costi questo matrimonio perché dall'unione della sua famiglia con la famiglia Solozobal ci potranno essere grandi vantaggi economici. Intanto, Marta e Manuela saranno in pensiero per Rosa che nel frattempo si è incontrata con Adolfo. Quest'ultimo informerà la ragazza che sua madre Isabel ha accettato la loro relazione.

Come già anticipato, Matias e la Del Molino si riavvicineranno sempre di più anche se continueranno ad avere in mente i rispettivi amanti. In particolare, il Castaneda avrà un'accesa discussione con Alicia per la questione dei sindacati e della miniera. In questa circostanza, il padre di Camelia rifiuterà le attenzioni ella figlia di Urrutia. Nel frattempo, anche la Del Molino dirà al suo ormai ex amante Tomas di essere tornata insieme al suo consorte, nella speranza di salvare il loro matrimonio.

Il figlio della Marchesa non potrà far altro che rassegnarsi all'idea di aver perso la sua amata. Intanto, Marta dirà a sua sorella Rosa che si sposerà con Tomas. La fidanzata di Adolfo rimarrà senza parole di fronte a questa notizia.

Poco dopo, alla Casona Ignacio verrà a sapere che sua figlia Rosa ha una relazione amorosa con Adolfo. Il Solozobal da un lato accetterà che il figlio della Marchesa frequenti sua figlia però dall'alto lato vuole che i due convolino presto a nozze.

Intanto, la Urrutia vorrà scoprire cosa c'è dietro lo strano comportamento del Castaneda, ma ecco che quest'ultimo verrà informato da Damian di un grave incidente avvenuto alla miniera. In questa circostanza, Matias scoprirà che alcuni minatori sono rimasti intrappolati dopo la caduta di un pozzo.