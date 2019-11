Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, si soffermano su Irene Campuzano, interpretata dall'attrice iberica Rebeca Sala. Nel dettaglio, la moglie di Severo si trasformerà in una vera e propria investigatrice per indagare sull'incidente di Adela Arellano. La giornalista, infatti, scoprirà che Esteban Fraile potrebbe essere l'implicato nella morte dell'amica.

Il Segreto: Carmelo medita vendetta, Raimundo si allea con Irene

Irene sarà al centro dei prossimi appuntamenti italiani dello sceneggiato ambientato a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, in onda probabilmente a dicembre su Canale 5, rivelano che la moglie di Severo diventerà una detective per affidare alla giustizia l'assassino di Adela. Proprio quest'ultima perderà la vita in seguito ad un drammatico incidente stradale insieme alla Campuzano, mentre stavano andando ad acquistare una sedia a rotelle per la sfortunata Maria Castaneda.

Un lutto che sconvolgerà Carmelo, il quale deciderà di vendicarsi della morte della sua consorte, progettando l'assassino di Francisca (Maria Bouzas). Il sindaco, infatti, sparerà un colpo d'arma da fuoco contro la Montenegro, se Mauricio Goody (Mario Zorilla) non le facesse scudo con il proprio corpo. Dall'altro canto, Raimundo stringerà un'alleanza con la moglie del Santacruz per fermare la guerra in atto tra le loro famiglie.

La Campuzano indaga sul decesso di Adela

Le trame de Il Segreto, rivelano che Irene comincerà a fare delle indagini per trovare l'assassino di Adela (Ruth Llopis) dopo aver sospettato all'inizio di Fernando (Carlos Serrano). La Campuzano, infatti, chiederà al giornalista Anacleto di aiutarla nel delicato compito di trovare il mandante dell'incidente, costato la vita della sua amica del cuore. Alla fine, la moglie di Severo (Chico Garcia) scoprirà che Esteban Fraile aveva dato ordine di uccidere l'Arellano, con la quale aveva già avuto dei problemi in passato per i suoi insegnamenti ritenuti anarchici.

Esteban potrebbe aver ucciso l'Arellano

Tesi che verrà avvalorata dalle parole della vedova dell'autista che consegnerà ad Irene una lettera, contenente dei soldi che aveva ricevuto pochi giorni dopo il decesso del suo sposo. Alla fine, la giornalista scoprirà che la lettera proveniva da Valencia, luogo dove Fraile era solito acquistare gli oggetti di cancelleria. Di conseguenza, Irene crederà che Esteban sia il vero colpevole dell'assassino dell'Arellano.

Ma sarà davvero cosi? In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova story-line, si ricorda che la soap opera va in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.