I colpi di scena e i momenti di tensione nella soap opera Il Segreto sono sempre all’ordine del giorno. Le trame dei prossimi appuntamenti italiani annunciano che Prudencio Ortega (Josè Milan) sarà sotto le grinfie di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) per non averla assecondata. Quest’ultima, dopo aver tentato invano di tenere sotto controllo il suo ex pupillo da Marchena (Pedro Nistal), assumerà al suo servizio Lola Mendana (Lucia Margo).

La giovane fanciulla rischierà di essere scoperta dal suo datore di lavoro a causa dell’intromissione di Dolores Miranar (Maribel Ripoll). La madre di Hipolito farà aprire gli occhi al fratello di Saul sulla sua nuova dipendente. Nello specifico il cognato di Julieta apprenderà che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore gli ha nascosto di aver frequentato la casona della moglie di Raimundo Ulloa.

Desideroso di scoprire come stanno veramente le cose, l’usuraio metterà alle strette Lola, con l’intento di capire quale tipo di rapporto ha con la darklady del paese iberico.

Il minore degli Ortega si prende una cotta, la Mendana lavora per Francisca

Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Prudencio dopo aver licenziato Marchena, senza sospettare affatto che aveva il compito di spiarlo su ordine di Francisca, assumerà Lola al suo servizio.

Il fratello di Saul stando a stretto contatto con la sua nuova dipendente finirà per prendersi una cotta, soprattutto quando si confiderà con lui. La Mendana in preda alla disperazione totale, farà sapere al suo datore di lavoro che sua sorella ha convolato a nozze con l’uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito a breve. La new entry affranta per il tradimento subito, sarà scostante nei confronti del minore degli Ortega poiché non riuscirà più a fidarsi di nessuno.

Successivamente Prudencio e Lola non riusciranno a trattenersi, visto che per via della forte attrazione fisica che proveranno si daranno il loro primo bacio. Mentre l’ex pupillo della Montenegro spererà di intraprendere una relazione sentimentale con la giovane fanciulla, quest’ultima prenderà di nuovo le distanze dall’usuraio. Con il passare dei giorni si scoprirà il motivo per cui la Mendana trova qualsiasi scusa per allontanarsi dal fratello di Saul.

L’affascinante ragazza si rivelerà essere una nuova spia di Francisca, dato che avrà il compito di avvicinarsi al cognato di Julieta per spiare tutte le mosse riguardanti la sua attività.

Dolores mette in guardia Prudencio, Lola sul punto di essere smascherata

La darklady intanto sarà su tutte le furie con il suo ex pupillo per avergli nascosto il fatto di aver concesso a Severo Santacruz un anno di tempo per restituirgli il prestito che gli ha dato.

Lola anche se sarà consapevole di provare amore nei confronti di Prudencio, continuerà ad eseguire le richieste della moglie di Raimundo. La Mendana dopo aver trascorso una notte di passione con il fratello di Saul, lo convincerà ad accettare di dare del denaro ad un misterioso cliente, senza rivelargli che si tratti di un complice di Francisca. A gran sorpresa il piano di quest’ultima per farla pagare al suo ex pupillo non andrà a buon fine, consentendo a Lola di fare quindi un sospiro di sollievo. In seguito il minore degli Ortega avrà dei sospetti, quando verrà a conoscenza che Marchena ha acquistato un nuovo camion per riprendere a fare il suo vecchio lavoro. Dopo essersi chiesto come abbia fatto l’uomo a trovare tanti soldi, Prudencio darà credito alle voci che circoleranno in paese. In particolare il cognato della Uriarte scoprirà che il suo ex impiegato aveva stretto un accordo con la Montenegro, quando lavorava per lui. Per finire il fratello di Saul finirà per dubitare anche di Lola, a causa di una visita inaspettata di Dolores. La pettegola di Puente Viejo spiazzerà Prudencio dicendogli di aver visto lo scialle della sua dipendente alla villa di Francisca. Una volta messo in guardia, il minore degli Ortega chiederà alla Mendana di dirgli tutta la verità. Quest'ultima in grossa difficoltà, si vedrà quindi costretta a raccontare al cognato di Julieta tutto ciò che gli ha tenuto nascosto per tutto questo tempo.