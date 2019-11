Giovedì 28 novembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio de Il Segreto e che riserverà molti colpi di scena ai numerosissimi telespettatori. Una nuova tragedia starà per colpire Puente Viejo dato che, gli spoiler, rivelano che Irene e Adela saranno coinvolte in un bruttissimo incidente d'auto che sembrerà non lasciare loro scampo. Intanto Elsa si sarà sottoposta all'operazione al cuore e sembrerà che la stessa abbia avuto esito positivo.

Il segreto, anticipazioni: l'auto di Adela e Irene finisce fuori strada

Continuano i colpi di scena nella soap iberica ideata da Aurora Guerra e che terranno i fan con il fiato sospeso.

Come sappiamo, donna Francisca sta meditando vendetta contro Severo, convinta che l'uomo sia il responsabile dell'esplosione avvenuta alle nozze di Fernando. La matrona, accecata dall'odio, deciderà di colpire il suo rivale facendo del male agli affetti a lui più cari e ordinerà a Maurizio il sabotaggio dell'auto di Irene e Adela. Per la prima volta, il Godoy si rifiuterà di obbedire alla sua padrona ma, come rivelano le anticipazioni, l'automobile uscirà ugualmente di strada. Irene e Adela saranno quindi vittime di un gravissimo incidente e sembrerà che le due non possano uscire indenni da quanto accaduto.

Adela e Irene potrebbero non uscire vive dall'incidente

Il prossimo 28 novembre andrà in onda un nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo che riserverà non pochi colpi di scena, come il gravissimo incidente in cui rimarranno coinvolte le mogli di Carmelo e Severo. Fiato sospeso per i numerosissimi fan de Il segreto, in attesa di scoprire il destino delle due donne. Sembrerà infatti che si sia compiuta la vendetta di donna Francisca anche se, come sappiamo, Mauricio si è rifiutato di sabotare l'auto all'ultimo momento.

Sorgerà quindi il dubbio che la Montenegro possa essere estranea alla vicenda, ma solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà cosa sia successo realmente ed anche se Irene e Adela si siano salvate oppure no. Intanto in paese, tutti attenderanno notizie sullo stato di salute di Elsa la quale, dopo essersi operata al cuore, si ritroverà ancora in stato di incoscienza in ospedale. L'intervento, stando alle parole del medico, sarà perfettamente riuscito, ma solo dopo il risveglio della Laguna, si potrà finalmente dire che la giovane sia fuori pericolo.

Questo e molto altro nel nuovo episodio de Il segreto in onda il prossimo 28 novembre su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa e dove i telespettatori potranno conoscere gli sviluppi dell'incidente in cui rimarranno coinvolte Adela e Irene. Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche puntata, che queste sono disponibili sul sito Mediaset Play, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.