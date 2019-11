Tornano le anticipazioni giornaliere de Il segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate in onda domenica 3 novembre. Nel giorno di festa la telenovela iberica terrà compagnia ai numerosissimi fan non solo nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, ma anche con nuovi episodi in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni sui nuovi episodi svelano che finalmente Elsa verrà scarcerata, anche se la giovane non racconterà a nessuno la verità sul suo stato di salute. Severo, intanto, sarà sempre più fuori controllo e penserà di vendicarsi della Montenegro proprio nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena.

Anticipazioni Il segreto: Elsa torna in libertà

Continuano i colpi di scena e le emozioni anche nella puntata in onda domenica 3 novembre, dove vedremo che Isaac riuscirà finalmente a far scarcerare la sua amata Elsa. Il Guerrero, infatti, dopo giorni di disperazione, arriverà a ricattare Antolina, al fine di farle ritirare la denuncia contro la Laguna. Isaac metterà la moglie davanti ad una scelta: o lei ritirerà le accuse o lui racconterà tutto sull'omicidio di Jesus.

La Ramos, messa con le spalle al muro, non potrà far altro che cedere al ricatto. Elsa finalmente ritornerà in libertà, ma il suo stato d'animo sarà ancora scosso dalle notizie ricevute dal dottor Zabaleta. Come rivelano gli spoiler, la giovane non vorrà raccontare ancora la verità sulla sua malattia al suo amato.

Il segreto, puntata del 3 novembre: Severo vuole vendicarsi di Francisca

Da diverse settimane i fan de Il Segreto hanno assistito al crollo finanziario di Severo Santacruz a causa dell'abbassamento del prezzo del riso.

L'uomo, nonostante non abbia prove certe, accuserà donna Francisca di essere la causa dei suoi guai. Nemmeno Irene e Carmelo riusciranno a farlo ragionare e Severo sembrerà sempre più fuori di sé, disposto a tutto pur di farla pagare alla Montenegro. Per tale motivo, il Santacruz si rivolgerà a degli artificieri per la realizzazione di un ordigno esplosivo. L'uomo, accecato dalla rabbia e dalla sete di vendetta, vorrà colpire la sua acerrima nemica proprio nel giorno del matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Quali saranno le reali intenzioni di Severo?

Questo è molto altro nei nuovi episodi della soap ambientata a Puente Viejo in onda domenica 3 novembre su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Una vita, ricordando che, nella stessa giornata, Il segreto, attende i fan anche su Rete 4 a partire dalle 21:25. Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, ricordiamo che, su Mediaset Play, è possibile rivedere quanto già andato in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.