Gli spoiler de Il Segreto trasmessi dal 17 al 22 novembre in Spagna, si soffermano su Francisca Montenegro e la marchesa Isabel, per le quali si prospettano momenti difficili. Scendendo nel dettaglio, la Salute della matrona avrà un peggioramento dopo la somministrazione di alcune medicine. La madre di Adolfo, invece, sarà aggredita da Damian in quanto ritenuta responsabile della morte di Cosme.

Il Segreto: Damian accusa Isabel della morte di Cosme

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto in programma dal 17 novembre in Spagna, rivelano che la morte di un minatore, Cosme, provocherà un clima di tensione in tutta Puente Viejo.

L'uomo, infatti, morirà durante un grave incidente in miniera, tanto che il suo amico Damian accuserà Isabel della tragedia. Adolfo e Thomas, invece, crederanno che l'incidente poteva essere evitato grazie al rafforzamento delle misure di sicurezza. Peccato che la loro madre non si senta responsabile dell'accaduto. Marta e Rosa, intanto, riusciranno a fare pace, suscitando la felicità di Manuela e Carolina.

Proprio quest'ultima rivelerà a Ignacio di aver deciso di non partire per Jaca. Francisca, invece, accuserà un fortissimo mal di testa, tanto che la Marchesa le somministrerà la stessa medicina che aveva messo nel caffè.

Francisca sta male, Ignacio salva la marchesa

Ignacio ed Encarnacion vorranno scoprire il motivo per il quale Carolina ha deciso di non partire più. Più tardi, quest'ultima si recherà nel bosco ad incontrare Pablo, un disertore.

A La Havana, la salute di Francisca peggiorerà ancora di più, tanto che Antonita continuerà a prescriverle le medicine. Qui la Montenegro scoprirà dell'incidente accaduto alla miniera. Pablo, invece, temerà le conseguenze per aver disertato mentre Rosa vorrà sposarsi il prima possibile con Adolfo, nonostante il parere contrario del padre. Nel frattempo l'arrivo di Isabel e dei figli al funerale di Cosme, scatenerà la furia di Damian, il quale tenterà di aggredirla.

Fortunatamente Salozabal arriverà in tempo prima che la marchesa venga linciata. Montenegro, invece, continuerà a stare male, nonostante le pillole somministrate dalla serva.

Antonita incute paura nella Montenegro

La Havana, la madre di Adolfo sarà molto arrabbiata, in quanto non accetta di essere stata salvata dal suo nemico. Poco dopo, la donna accetterà che la tenuta venga messa sotto sorveglianza per paura delle ritorsioni seguite alla morte di Cosme.

La Montenegro, invece, migliorerà grazie all'assenza delle medicine. Antonita, a questo punto, cercherà di incuterle paura raccontandole tutti i fatti tragici accaduti a Puente Viejo. Infine Carolina mediterà di fuggire con Pablo mentre Marta presterà soccorso ad Adolfo, vittima di un incidente domestico durante un pranzo alla Casona.