Non c'è spazio per le buone notizie per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre. La Montenegro non potrà tornare in possesso della villa come aveva sperato fin dall'inizio. Il piano messo in atto dalla Marchesa, infatti, non andrà a buon fine dato che all'ultimo momento Don Ignacio deciderà di fare un passo indietro e non trasferirsi a Bilbao. Le novità positive, invece, riguarderanno Matias e Marcela che decideranno di lottare per il loro matrimonio nonostante l'interesse che entrambi proveranno rispettivamente per Alicia e Tomas.

Rosa e Adolfo vivranno dei momenti di passione e quest'ultimo si renderà conto di dover prendersi le sue responsabilità con la ragazza. A sorpresa, la reazione di Isabel sarà positiva, consapevole che un matrimonio permetterà alla famiglia di stringere una buona alleanza con i Solozábal. Un crollo, infine, metterà a rischio gli operai della miniera, rendendo necessario un intervento di soccorso.

Il Segreto anticipazioni 11-15 novembre: Francisca vuole andarsene

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano l'arrivo di brutte notizie per Donna Francisca.

La trattativa intrapresa per ricomprare la villa, infatti, non andrà a buon fine. Ignacio Solozábal sembrava propenso a lasciare Puente Viejo pe tornare a Bilbao insieme alla famiglia. Ma all'ultimo momento cambierà idea. Il motivo? Non avrà nessuna intenzione di separare la famiglia, dopo che Alfonso si dichiarerà per Rosa. Il giovane, infatti, deciderà di prendersi le sue responsabilità per i momenti di passione vissuti con la giovane, nonostante in fondo al cuore continui ad amare Marta.

La notizia della mancata vendita arriverà presto alle orecchie di Isabel, che riporterà alla cugina quanto appreso. La Montenegro era rimasta nascosta per settimane nella casa della parente per evitare che la trattativa andasse in fumo, e fin da subito renderà noto di volersene andare. Purtroppo, però, Isabel continuerà tramare alle sue spalle, obbligandola a non mostrarsi agli altri compaesani e facendo restare viva la speranza che un accordo con Ignacio possa essere trovato.

Trame spagnole Il Segreto: un crollo nella miniera

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto delle puntate spagnole in onda dall'11 al 15 novembre, Matias e Marcela si renderanno conto di non voler rinunciare al loro legame. Sarà così che il giovane Castaneda, che aveva più volte tradito la moglie, rifiuterà di rivedere Alicia, non dandole alcuna giustificazione sul suo comportamento. Anche Marcela prenderà le distanze da Tomas, visibilmente deluso per questa decisione.

Don Ignacio accetterà il corteggiamento di Adolfo ma i progetti matrimoniali saranno a lungo termine. Manuela consiglierà a Marta di provare a dimenticare il futuro sposo e di riconciliarsi con la sorella. All'improvviso, giungerà la tragica notizia di un crollo nella miniera: in essa potrebbero essere rimaste intrappolate alcune persone e l'ossigeno potrebbe non durare a lungo. Sarà quindi necessario farli uscire il prima possibile e il caposquadra riunirà subito gli esperti per organizzare le ricerche.