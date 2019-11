Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. La trama della puntata trasmessa, al termine di Una Vita, domenica 24 novembre rivela che Lola Mendana mentirà a Prudencio Ortega su di un aspetto della sua vita. I seguaci, infatti, scopriranno che è una spia di Francisca Montenegro. Isaac Guerrero, invece, riuscirà a trovare i soldi per l'intervento di Elsa Laguna.

Lola è una spia di Francisca

Nuovi avvenimenti appassioneranno gli amanti delle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata in programma domenica 24 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che la situazione di Lola si complicherà a dismisura dopo che Prudencio le ha dichiarato di nutrire dei sentimenti per lei. La ragazza dimostrerà di avere un mistero.

In particolare si scoprirà che la Mendana è una spia di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) alla quale è stato ordinato di non innamorarsi di lui. La giovane, infatti, dovrà soltanto spiare l'Ortega per poi riferire tutto alla padrona della Villa come aveva fatto Marchena in passato. Per questo motivo agirà con molta circospezione per evitare di essere sorpresa da Prudencio. Dall'altro canto il fratello di Saul (Ruben Bernal) dimostrerà di non aver avuto molta fortuna in amore visto che Julieta Uriarte (Claudia Galan) era fuggita in Italia con suo fratello Saul.

Prudencio concede un prestito ad Isaac

Gli spoiler de Il Segreto di domani 24 novembre rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Elsa (Alejandra Meco). Quest'ultima sarà finalmente in grado di sottoporsi al delicato intervento al cuore, in grado di darle una seconda vita. Nel dettaglio, Isaac deciderà di chiedere una cospicua somma di denaro allo strozzino di Puente Viejo visto che la colletta organizzata da Adela Arellano (Ruth Llopis) e l'intervento economico di Antolina Ramos (Maria Lima) non si sono dimostrati sufficienti per pagare l'operazione in una clinica specializzata di Madrid.

In questo frangente Prudencio (Jose Milan) dimostrerà di avere a cuore la situazione del Guerrero e gli concederà un prestito nonostante non abbia nessuna garanzia. Infine Raimundo deciderà di raccontare a Severo che Francisca sta tramando una vendetta nei suoi confronti mentre Matias dubiterà della buone intenzioni che Fernando Mesia ha nei confronti di sua sorella Maria. In attesa di scoprire quale sarà l'esito dell'intervento della Laguna si ricorda che lo sceneggiato va in onda su Canale 5 dalla domenica al venerdì mentre le repliche e le clip relative alla soap opera possono essere rivisti in streaming su Mediaset Play.