La trama della puntata de Il Segreto trasmessa domenica 10 novembre dopo l'appuntamento con la soap opera di "Una Vita" annuncia tante novità per i telespettatori italiani. In particolare, Matias Castaneda rischierà di morire dopo aver contratto una grave infezione, mentre sua sorella Maria rimarrà paralizzata dopo una visita del dottor Zabaleta.

Il Segreto, puntata 10 novembre: Matias contrae una grave infezione

Nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso i milioni di fans delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa domenica 10 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5 annunciano drammatiche novità per Maria e Matias (Ivan Montes). Scendendo nel dettaglio, il dottor Zabaleta rivelerà al Castaneda che rischia di perdere l'occhio per via di una terribile infezione. Tuttavia, il ragazzo trascurerà il consiglio del medico, in quanto troppo preoccupato per lo stato di salute di sua sorella.

Più tardi, Marcela scoprirà che il marito ha la febbre molto alta, tanto che Zabaleta rivelerà che potrebbe morire da un momento all'altro. Intanto il sergente Cifuentes non riuscirà a scoprire a chi Elsa (Alejandra Meco) ha telefonato in prigione. Isaac, a questo punto, cercherà di spiare le mosse della Laguna, tanto da capire che sta nascondendo qualcosa con la complicità del dottore.

Maria perde l'uso degli arti inferiori

Gli spoiler de Il Segreto, in onda domani 10 novembre, rivelano che Irene sospetterà che Severo sia il responsabile del grave attentato accaduto alle nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena, ma il latifondista negherà con fermezza ogni addebito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Più tardi, il Santacruz rivelerà a Carmelo di essersi messo d'accordo con gli artificieri per far saltare in aria il silo dove Francisca Montenegro (Maria Bouzas) aveva riposto il riso. Alla Casona, il dottor Zabaleta farà una tremenda scoperta. Il dottore scoprirà che Maria (Loreto Mauleon) non muove più gli arti inferiori in quanto non risponde agli stimoli esterni. Una scoperta che manderà in crisi Raimundo (Ramon Ibarra) e la matrona.

Infine Prudencio (Jose Milan) toglierà la casa ad un debitore, mentre Lola crederà che quest'ultimo la stia mettendo alla prova dopo il ritrovamento di 25 pesetas sul pavimento.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata andata in onda oggi 9 novembre su Canale 5, abbiamo visto Isaac riuscire a convincere Elsa a non fuggire da Puente Viejo. Francisca, invece, è sicura che dietro la morte di Maria Elena, ci sia lo zampino di Severo.

Infine il dottore non ha buone notizie per i fratelli Castaneda. Si ricorda che per rivedere gli appuntamenti basterà collegarsi al sito di "Mediaset Play", il servizio in streaming del canale del Biscione.