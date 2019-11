Un nuovo e avvincente episodio de Il Segreto attende i telespettatori nel pomeriggio del 19 novembre su Canale 5, dove i fan della soap ambientata a Puente Viejo scopriranno ulteriori novità legate alle indagini sull'esplosione avvenuta alle nozze di Fernando e che vedono Severo come principale indiziato. Dopo il ritrovamento di un'impronta digitale sui resti dell'ordigno, donna Francisca sarà sempre più convinta della colpevolezza del Santacruz e chiederà l'aiuto di Raimundo per incastrarlo.

Prudencio intanto, si dichiarerà a Lola e la bacerà, mentre Isaac dovrà fare i conti con il ritorno inaspettato di Antolina, la quale vorrà dimostrare di essere cambiata e vorrà partecipare alla colletta organizzata per l'operazione di Elsa.

Anticipazioni del 19-11: Francisca vuole incastrare Severo

Continuano le indagini sull'attentato alla Villa e il ritrovamento di una impronta digitale sui resti dell'ordigno, sembrerà mettere nei guai Severo.

Ancor prima di conoscere l'esito delle analisi, donna Francisca avrà decretato la colpevolezza del Santacruz e continuerà ad insistere con Raimundo affinché la aiuti a vendicarsi dell'uomo. Stando alle anticipazioni infatti, la matrona vorrà recuperate una falsa impronta in modo da incastrare il 'rivale'. L'Ulloa, nonostante non voglia procedere alla vendetta prima di avere prove certe contro Severo, si mostrerà favorevole a recuperare l'impronta ma al solo scopo di dimostrare l'innocenza del Santacruz.

Il Segreto, Prudencio sorprende Lola con un bacio

I fan de Il segreto saranno con il fiato sospeso per capire non solo le intenzioni di donna Francisca ma anche quelle di Antolina, la quale, come sappiamo, ha fatto ritorno a Puente Viejo proprio nel giorno della proiezione del film di Mariana. La donna sembrerà sinceramente decisa ad aiutare Elsa e offrirà ad Isaac le 1000 pesetas che la stessa aveva sottratto prima della sua partenza.

Intanto hle anticipazioni sulla nuova puntata, svelano che vi saranno novità riguardanti Prudencio e il suo rapporto con Lola. L'Ortega infatti, non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per giovane e la sorprenderà, prima con una dichiarazione e, successivamente, con un bacio. Come reagirà la giovane donna?

Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire il nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo e che vedremo in onda martedì 19 novembre su Canale 5, a partire dalle 16:10 circa.

Ricordiamo inoltre, per chi si fosse perso qualche puntata precedente, che queste sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.