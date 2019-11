Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa giovedì 21 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero deciderà di fare di tutto pur di ottenere la somma necessaria per far operare la sua amata al cuore. Per questo motivo, il fidanzato di Elsa Laguna si spingerà addirittura a chiedere un prestito a Prudencio Ortega, diventato nel frattempo un usuraio dopo l'acquisto dell'ex bottega di Fe. Infine, Meliton e Onesimo si contenderanno l'amore di Saturna, la quale dimostrerà di nascondere un mistero.

Il Segreto, puntata 21 novembre: Isaac chiede un prestito a Prudencio

Importanti avvenimenti terranno sintonizzati i fans delle vicende ambientate a Puente Viejo nel corso di questa settimana. La trama de Il Segreto in onda giovedì 21 novembre, rivela che il Guerrero e la Laguna non riusciranno a mettere insieme le 4000 pesetas, necessarie per la costosa operazione. Infatti, mancheranno ancora 1000 pesatas, nonostante il contributo di Antolina (Maria Lima) e del generoso popolo di Puente Viejo.

Ma il falegname non vorrà arrendersi, tanto da fare di tutto pur di trovare la somma mancante per dare una chance di vita alla sua adorata Elsa. Di conseguenza, Isaac si recherà all'ex enoteca di Fe, dove chiederà a Prudencio una cospicua somma di denaro. In questo frangente, l'uomo preciserà di non poter offrirgli garanzie. Alla Casona, Francisca non vorrà sentire ragioni, tanto da voler uccidere Severo, reo a suo dire di aver causato l'esplosione che ha ridotto Maria alla sedia a rotelle, durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Onesimo e Meliton in lite per Saturna

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Onesimo e Meliton. Gli spoiler de Il Segreto di domani 21 novembre 2019, rivelano che i due uomini cominceranno a litigare furiosamente per colpa di Saturna, la nuova pescivendola del paesello iberico. La furba ragazza, approfitterà di questo romantico momento per vendere tutti i pesi ai suoi pretendenti. Ma ecco che poco dopo la donna abbandonerà Puente Viejo in compagnia del fidanzato, un certo Mario, lasciando il cugino di Hipolito e lo sceriffo a leccarsi le ferite.

Intanto Francisca (Maria Bouzas) si convincerà della colpevolezza di Severo dopo il ritrovamento di una sua impronta digitale sui resti dell'ordigno esplosivo. Raimundo (Ramon Ibarra), a questo punto, cercherà di tenere a bada le ire funeste della consorte, che invece pianificherà l'uccisione del Santacruz grazie all'aiuto di Mauricio. L'Ulloa riuscirà a fermare la vendetta della Montenegro? In attesa di saperlo, si ricorda che per rivedere gli appuntamenti persi, basterà collegarsi al sito "Mediaset Play", dove potrete vedere anche alcuni highlights dello sceneggiato.