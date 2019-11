Venerdì 29 novembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto dove non mancheranno i colpi di scena. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, il grave incidente automobilistico costerà la vita ad Adela, mentre Irene ne uscirà praticamente illesa. Tutto il paese sarà sconvolto dall'ennesima tragedia, che avviene a distanza di poco tempo dall' esplosione alle nozze di Fernando, costata la vita a Maria Elena la quale ha reso Maria paralizzata. Tutto farà supporre che dietro all'incidente in cui perderà la vita Adela, ci sia la mano di donna Francisca, accecata dall'odio per Severo e decisa a fargliela pagare.

Adela muore nell'incidente, Irene illesa

Numerosi colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan della soap ideata da Aurora Guerra anche nell'appuntamento del pomeriggio di venerdì 29 novembre. In particolare, vedremo come Irene e Adela, durante il viaggio in automobile verso la Puebla, saranno vittime di un incidente, con la vettura che uscirà rovinosamente di strada. Dalle prime immagini sembrerà che per nessuna delle due donne possa esserci scampo, ma in seguito si scoprirà che la moglie di Severo uscirà praticamente illesa, mentre Adela perderà la vita.

I telespettatori, a questo punto, si domanderanno se sia stato proprio Mauricio a manomettere l'auto delle due donne su ordine di Francisca, dato che, le anticipazioni sulle prossime puntate, parlano di un rifiuto del capomastro ad eseguire l'ordine della sua signora.

Spoiler puntata del 29 novembre: Carmelo disperato per la morte della moglie medita vendetta

In attesa di scoprire chi realmente abbia sabotato l'auto, si verrà a sapere che tutta Puente Viejo si stringerà intorno a Carmelo, afflitto dal dolore per la perdita dell'amata Adela.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il sindaco non si darà pace e avrà sin da subito il sospetto che qualcun possa aver manomesso l'auto della moglie. Per tale motivo, chiederà ad un meccanico di verificare se il mezzo sia stato manomesso, deciso a vendicarsi del responsabile della morte della moglie. Intanto, le condizioni di Elsa saranno stabili dopo la buona riuscita dell'intervento al cuore.

Questo e molto altro nella puntata de Il segreto di venerdì 29 novembre e che chiude di fatto questa settimana di programmazione. Ricordiamo infatti che, il sabato la tele novela ambientata a Puente Viejo non va in onda, mentre ritornerà come sempre su Canale 5, nel pomeriggio di domenica.

Per chi si fosse perso qualche episodio, ricordiamo che, le puntate già trasmesse, sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si potranno vedere anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.