Moltissimi colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nelle puntate in onda nella settimana che da da domenica 1 a venerdì 6 dicembre, su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. A Puente Viejo è avvenuta una nuova tragedia che ha colpito il sindaco Carmelo, il quale ha perso la moglie Adela. La donna insieme ad Irene, è rimasta coinvolta in un incidente d'auto ed ha perso la vita, mentre la moglie di Severo è rimasta praticamente illesa. Sin da subito, Carmelo avrà il sospetto che dietro a quanto accaduto ci sia stato lo zampino di donna Francisca e mediterà vendetta, arrivando a sparare contro la Montenegro un colpo di pistola. Peccato che il Leal colpirà Mauricio, il quale farà da scudo con il suo corpo alla sua signora.

Spoiler al 6 dicembre: Carmelo disperato per la morte di Adela giura vendetta contro la Montenegro

Nel corso delle nuove puntate della soap ambientata a Puente Viejo, i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso a causa della reazione di Carmelo dopo la perdita della moglie Adela. Il sindaco rimarrà vedovo per la seconda volta e il dolore sembrerà non placarsi. Severo e Raimundo cercheranno di fargli capire che donna Francisca è estranea alla vicenda ma sembrerà che Carmelo non voglia sentire ragioni.

Il Leal infatti, avrà fatto controllare l'auto su cui è morta la moglie da un meccanico esperto, il quale confermerà che la vettura è stata sabotata, scatenando quindi la sete di vendetta di Carmelo. Intanto Elsa si sarà risvegliata dopo l'operazione, anche se la sua prognosi rimarrà riservata. Antolina invece, non sarà felice della notizia e mediterà di far del male alla Laguna e ad Isaac incendiando la loro casa.

Il segreto, anticipazioni: Mauricio salva Francisca ma rimane ferito

La sete di vendetta di Carmelo sembrerà non placarsi e a nulla varranno i tentativi degli amici più cari.

L'uomo arriverà ad esplodere un colpo di pistola contro donna Francisca, ma alla fine colpirà Mauricio, il quale farà scudo alla Montenegro rimanendo ferito gravemente. In attesa di scoprire le condizioni di salute del Godoy, gli spoiler svelano che Raimundo, con l'aiuto di Irene, cercherà di capire chi possa aver ordinato il sabotaggio dell'auto, alimentando di fatto l'odio e la guerra tra donna Francisca, Carmelo e Severo. I due arriveranno a sospettare di Fernando, il quale potrebbe essere l'unico ad aver tratto vantaggio dalla guerra tra i tre protagonisti.

Il Mesia intanto, riuscirà a convincere Maria a trasferirsi con lui a 'La Havana', mandando su tutte le furie la Montenegro e non contento, corromperà un medico giunto per visitare la Castaneda, il quale dirà alla donna che non tornerà mai più a camminare. Quale sarà il piano di Fernando?

In attesa di scoprire ulteriori novità su questa intricata vicenda, ricordiamo che le nuove puntate de Il segreto vanno in onda dall'1 al 6 dicembre su Canale 5 a partire dalle 16:10.